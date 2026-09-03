Une masse rocheuse instable menace tout un village

Un pilote de la Rega a repéré des rochers instables au pied du Girenspitze, sur le mont Säntis. Jusqu'à 15'000 mètres cubes de roche pourraient se détacher et menacer Schwägalp (AR). Un ravin a été dégagé.

ATS Agence télégraphique suisse

Une masse rocheuse instable d'environ 15'000 m3 risque de s'effondrer dans le versant nord du massif du Säntis. Un tel éboulement menacerait partiellement la localité de Schwägalp (AR) et une gravière en particulier. Le périmètre a été bouclé.

Lors d'un vol de sauvetage, un pilote de la Rega a découvert la zone rocheuse instable dans une paroi située sous la pointe du Giren, indique jeudi la police d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Des vérifications géologiques ont révélé que cette zone menaçait de s'effondrer et que des pierres risquaient l'atteindre une partie de la localité de Schwägalp.

La masse rocheuse instable mesure entre 10'000 et 15'000 m3. La gravière particulièrement menacée a été évacuée et bouclée. Le chemin de randonnée situé sur le versant nord du Säntis ne se trouve pas dans le secteur menacé.