Une élue veut blacklister certains employés de crèches

Pour prévenir les abus sexuels en crèches, Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) propose une liste noire nationale pour le personnel. Le Conseil fédéral attend 2027 pour statuer, mais le Parlement pourrait accélérer les choses.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) demande une liste noire nationale pour prévenir les agressions sexuelles dans les crèches en Suisse. Le Conseil fédéral élabore un rapport sur les abus sexuels contre les mineurs, à présenter d’ici fin 2027.

Une liste similaire existe déjà pour les enseignants ayant commis des délits sexuels, utilisée pour empêcher leur embauche dans d'autres cantons. Cette mesure vise à combler une lacune dans les structures d'accueil.

La motion de NinaFehr Düsel a obtenu le soutien de tous les partis au Parlement. Les traumatismes des jeunes victimes peuvent entraîner des séquelles à long terme, rendant urgente une réponse efficace.



ATS Agence télégraphique suisse

Les agressions sexuelles dans les crèches ont secoué la Suisse et fait réagir le Parlement. La conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) demande au Conseil fédéral de créer une liste noire nationale pour le personnel des structures d'accueil.

Cette mesure permettra de prévenir les agressions sexuelles visant les petits enfants. Et la Zurichoise de rappeler que la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) tient une telle liste des personnes ayant perdu leur autorisation d'enseigner en raison d'infractions pénales telles que des délits sexuels.

Cette liste vise à empêcher les enseignants qui y figurent d'exercer leur activité dans d'autres cantons. Elle comble une lacune, car elle permet aux établissements scolaires de s’informer à temps, notamment sur les enseignants employés dans plusieurs écoles.

Une liste centralisée permettrait d’empêcher que des éducateurs ayant commis des abus puissent simplement postuler dans un autre canton sans être repérés.

Ne pas aller trop vite

Le Conseil fédéral ne veut pas agir trop vite. Dans sa réponse publiée jeudi, il rappelle qu'il élabore actuellement un rapport exhaustif sur les abus sexuels commis à l’encontre de mineurs. Le gouvernement examinera la question dans différents contextes de socialisation, notamment dans celui des structures d’accueil extrafamilial. Il examinera également la possibilité de créer des listes noires.

Le rapport doit être présenté au plus tard à la fin de l’année 2027. Le gouvernement demande donc d'attendre les résultats. Mais le Parlement pourrait lui forcer la main. La motion de Nina Fehr Düsel a été signée par tous les partis.

Les tout-petits sont incapables de se défendre. Même lorsque les enfants ou leurs parents signalent ces faits, des problèmes juridiques liés à l’établissement des preuves se posent souvent. Or, les traumatismes subis par les petites victimes dans les structures d’accueil peuvent perdurer longtemps et causer des séquelles à long terme, souligne la motionnaire.