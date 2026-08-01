Un cycliste a fait un malaise alors qu'il roulait à Kaltbrunn, dans le canton de St-Gall. Malgré l'intervention rapide de la Rega et des services de secours, il n'a pas pu être réanimé.

Un homme meurt subitement en faisant du vélo à Saint-Gall

Un homme meurt subitement en faisant du vélo à Saint-Gall

ATS Agence télégraphique suisse

À Kaltbrunn, dans le canton de Saint-Gall, un homme de 65 ans a été victime samedi matin d’un malaise alors qu’il circulait à vélo de course. Après s’être arrêté, il s’est effondré et est tombé au sol. Il est décédé plus tard à l’hôpital.

Selon la police saint-galloise, l’homme de 65 ans roulait vers 9h40 à Kaltbrunn, en direction d’Uznach. D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’est arrêté avant un passage à niveau parce qu’il ne se sentait pas bien. Il s'est ensuite affaissé sur la route.

L’homme, inconscient, ne respirait plus, selon les informations communiquées. Des tiers ont immédiatement commencé une réanimation, a indiqué la police. Par la suite, des spécialistes de la Rega et des services de secours, dont un médecin urgentiste, ont poursuivi les tentatives de réanimation avant de l'emmener à l'hôpital.