Au menu de ce lundi 23 février: des entreprises suisses dans la bataille contre Trump, les travailleurs frontaliers diminuent à Genève, Martin Pfister et la hausse de la TVA, un éditeur suisse s'exprime sur la redevance, et enfin, l'ONU entame des discussions à Genève.

Pour bien démarrer la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un résumé des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 23 février. C'est parti:

1 Des entreprises suisses se soulèvent contre Trump

Le fabricant suisse de skis Stöckli avait déposé une plainte mercredi devant la justice américaine contre les droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump, deux jours avant que la cour suprême des Etats-Unis ne les déclare en partie illégaux, indiquent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Il va pouvoir demander leur remboursement, mais la procédure est encore incertaine. D'autres entreprises helvétiques ont également porté plainte. Logitech, Jungbunzlauer, Sowind Group et CL International figurent dans la base de données du tribunal fédéral américain spécialisé dans les questions commerciales. Les montants en jeu ne sont pas mentionnés dans les actes de procédure, précisent les journaux.

2 Genève freine sur les travailleurs frontaliers

La hausse des travailleurs frontaliers a ralenti en 2025 à Genève, constate lundi la «Tribune de Genève». A la fin de l'année passée, ils étaient 116'200, soit 1,9% de plus qu'à la fin 2024, selon les données de l'Office cantonal de la statistique. Il s'agit de la progression annuelle la plus faible depuis 2009 (+1,6%), à l'exception de 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19. a l'échelle nationale, le nombre de travailleurs frontaliers a progressé de 1,1% l'an dernier, pour atteindre 411'450 personnes à la fin décembre. Genève reste le canton qui emploie le plus de travailleurs frontaliers en Suisse (28%), devant le Tessin (19%).

3 Martin Pfister appelle à un «sacrifice» pour la sécurité

La hausse projetée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur de l'armée est une solution minimale pour la sécurité de la Suisse, estime le ministre suisse de la défense Martin Pfister dans la «Neue Zürcher Zeitung» du lundi 23 février. Il s'agit d'un «sacrifice notable, mais supportable» pour tous, ajoute-t-il. «Nous parlons de 80 centimes pour un achat de 100 francs», déclare Martin Pfister, soulignant que les autres pays européens investissent nettement plus dans la sécurité.

4 Le boss d'AZ Medien soutient le contre-projet sur la redevance

Peter Wanner, éditeur et propriétaire d'AZ Medien, se déclare en faveur du contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative populaire «200 francs, ça suffit!» sur la redevance radio-TV lundi dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Il appelle à un compromis concernant les émissions sportives et de divertissement. Selon lui, les émissions sportives et de divertissement sont intéressantes pour les annonceurs et donc aussi pour les chaînes privées. «La SSR devrait se concentrer en premier lieu sur le service public, c'est-à-dire sur l'information, la formation et la culture».

5 L’ONU ouvre un marathon diplomatique à Genève

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU démarre lundi à Genève plus de cinq semaines de travaux sur les principales situations problématiques dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU António Guterres et le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis doivent ouvrir dans la matinée la rencontre.