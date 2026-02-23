DE
FR

Instabilité mondiale et Donald Trump
Lanternes et satires politiques marquent le coup d'envoi du carnaval de Bâle

Le carnaval de Bâle a débuté ce lundi 23 février à l'aube. Cette édition 2026 met en scène guerres, instabilité mondiale et attitude belliqueuse de Donald Trump.
Publié: 05:13 heures
Le carnaval de Bâle a commencé lundi à l'aube avec le Morgenstreich, lanternes satiriques et musique dans les rues. (Image d'archive)
Photo: GEORGIOS KEFALAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le carnaval de Bâle a démarré lundi au petit matin avec le traditionnel «Morgenstreich». A 4 heures, les lumières se sont éteintes et les cliques se sont mises en marche dans les rues de la cité rhénane avec leurs lanternes satiriques, au son des piccolos et des tambours.

Le temps était relativement clément et des milliers de personnes ont afflué pour assister au spectacle, comme l'a observé un journaliste de l'agence de presse Keystone-SDA sur place. Le coup d'envoi a été donné en dialecte bâlois par les tambours-majors de cliques: «Morgestraich, vorwärts Marsch!» Le premier grand cortège a lieu dans l'après-midi.

L'instabilité mondiale, les guerres et l'attitude hostile du président américain Donald Trump figurent au coeur des thèmes de cette édition 2026. Le carnaval de Bâle est le plus grand de Suisse. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2017.

