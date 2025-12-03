DE
FR

Perquisitions dans les bureaux
SoftwareOne est sous enquête pour un délit d'initié

Le prestataire informatique SoftwareOne fait l'objet d'une enquête pour délit d'initié. Des perquisitions ont eu lieu dans ses bureaux en Suisse et en Allemagne.
Publié: 14:40 heures
Le prestataire informatique SoftwareOne fait l'objet d'une enquête pour délit d'initié.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le prestataire de services et conseils informatiques SoftwareOne a fait l'objet mardi de perquisitions dans ses bureaux de Stans et de Leipzig (D). Des procédures pénales sont en cours contre cinq personnes pour délit d'initiés. L'entreprise uranaise a reconnu mercredi être impliquée dans l'enquête. Elle souligne n'être pour sa part accusée d'aucune infraction et assure collaborer pleinement avec les autorités.

A lire aussi
Graves accusations d'escroquerie contre l'influenceuse américaine Hawk-Tuah-Girl
400 millions de dollars volés
Graves accusations d'escroquerie contre l'influenceuse américaine Hawk-Tuah-Girl
Jusqu'à 200 Genevois plumés dans une arnaque massive bien rodée
Près de 2 millions dérobés
Jusqu'à 200 Genevois plumés dans une arnaque massive bien rodée

Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait annoncé un peu plus tôt que des interventions pour délits d'initiés avaient été menées mardi lors d'une action internationale. Outre la Suisse et l'Allemagne, les interventions ont eu lieu au Royaume-Uni, précise le ministère public dans son communiqué. Les procédures visent cinq personnes soupçonnées d’avoir exploité des informations confidentielles liées aux cours de la bourse de l'entreprise suisse cotée et active à l’international. Les procédures ne sont pas dirigées contre l’entreprise elle-même, avait précisé le MPC.

Les perquisitions ont eu lieu en même temps dans les trois pays, aux domiciles privés des prévenus ainsi que sur des sites de l’entreprise. Les cinq personnes prévenues avaient toutes exercé des fonctions dirigeantes pendant la période de référence des faits, en 2024 et auparavant.

Informations confidentielles

En 2024, l’entreprise a publié deux communiqués de presse avant l’ouverture de la bourse, lesquels ont eu un effet négatif sur le cours de ses actions. Peu avant la diffusion des communiqués, les cinq prévenus ont chacun vendu de grandes quantités d’actions de l’entreprise.

Le MPC les soupçonne d’avoir exploité les informations confidentielles à la base des communiqués de presse – informations d’initiés – pour vendre leurs actions à temps, et d’avoir pu s’épargner ainsi jusqu’à 2,49 millions de francs de pertes financières. La présomption d’innocence s’applique aux prévenus.

Les interventions en Suisse ont eu lieu en collaboration avec l’Office fédéral de la police fedpol. Celles en Allemagne et au Royaume-Uni résultaient de demandes d’entraide judiciaire internationale que le MPC avait soumises aux autorités de ces pays. Les interventions ont été coordonnées par Eurojust, l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus