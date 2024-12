Haliey Welch est devenue célèbre du jour au lendemain grâce à une vidéo de micro-trottoir. Dans la foulée, la Hawk Tuah Girl, comme on la surnomme désormais, a créé sa propre cryptomonnaie. Mais lors de son lancement, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Plus de 400 millions de dollars s'évaporent en 20 minutes

1/7 Haliey Welch est devenue célèbre du jour au lendemain grâce à un sondage de rue. Photo: Screenshots

Martin Schmidt

Haliey Welch est une jeune femme de 22 ans originaire de l'État américain du Tennessee. Devenue un phénomène sur la toile depuis quelques mois grâce à une vidéo de sondage de rue, l'influenceuse a voulu profiter de sa popularité en lançant son propre meme coin, une crypto-monnaie inspirée d'un mème ou d'une référence d'internet.

A la question «comment rendre un homme fou au lit?», la réponse de Haliey Welch était «il faut cracher sur son membre lors de la fellation», le tout en mimant le bruit d'un crachat. D'où son surnom: Hawk Tuah Girl. La vidéo est devenue virale et la vie de la jeune femme a complètement changé depuis.

Un délit d'initié?

Le 4 décembre, Haliey Welch lance son meme coin sous le nom de «Hawk». La capitalisation boursière monte d'abord à 490 millions de dollars américains avant de s'effondrer complètement. En l'espace de 20 minutes, 95% s'évaporent dans la nature. Tous les coins Hawk réunis valent d'un seul coup moins de 25 millions de dollars américains. De graves accusations sont donc portées contre la jeune femme.

Haliey Welch aurait arnaqué les investisseurs avec la technique du «Rug Pull»: des développeurs lancent une cryptomonnaie, empochent une grosse somme, puis abandonnent immédiatement le projet, laissant les acheteurs avec des jetons sans aucune valeur.

Coffeezilla, un youtubeur spécialisé dans les cryptomonnaies, qui compte près de quatre millions d'abonnés sur sa chaîne, a émis de vives critiques après le lancement du meme coin. Selon lui, l'équipe de Haliey Welch aurait encaissé plus d'un million de dollars au détriment de ses investisseurs. Il affirme en outre que des délits d'initiés ont eu lieu via le compte des développeurs. L'équipe de Haliey Welch nie ces accusations.

Capitaliser sur sa notoriété

Haliey Welch est désormais menacée de poursuites judiciaires. Le cabinet d'avocats Burwick Law recherche actuellement sur la toile les personnes lésées par cette affaire pour les informer de leurs droits.

Jusqu'à présent, la jeune américaine avait réussi à rentabiliser sa notoriété sur Internet. Elle a quitté son emploi dans une usine de literie et gagne désormais sa vie avec les revenus de son compte Instagram, sur lequel elle compte 2,6 millions d'abonnés. Elle a également lancé son propre podcast. A l'heure actuelle, il n'est pas possible de prouver qu'elle a véritablement gagné plus d'un million de dollars avec son meme coin comme le prétend le youtubeur Coffeezilla.