Robbie Williams va donner deux concerts en Suisse en 2026!

Robbie Williams va faire son grand retour en Suisse en 2026 avec deux dates. Les des tubes mondiaux de la légende de la pop britannique vont en effet raisonner à Lausanne et à Zurich.

Lausanne et à Zurich au programme

Fynn Müller

C’est officiel: Robbie Williams se produira à deux reprises en Suisse en septembre 2026. Le jeudi 10 septembre, la superstar britannique donnera un concert au Hallenstadion de Zurich, avant de retrouver son public deux jours plus tard, le samedi 12 septembre, à la Vaudoise Aréna de Lausanne.

Son nouvel album, «Britpop», paraîtra en février 2026. Un titre qui annonce la couleur: un son brut, énergique, fortement inspiré de l’esthétique musicale des années 1990. Avec le premier single «Pretty Face», déjà disponible, Robbie Williams revendique clairement cet héritage et évoque un retour à l’esprit de 1995. Une ambiance qu’il entend aussi faire vivre sur scène.

Une aura toujours intacte

Outre les nouveaux titres, les fans pourront redécouvrir une sélection de ses plus grands succès, de «Angels» à «Let Me Entertain You». Un concert placé sous le signe de l’équilibre entre nostalgie et renouveau.

Ces dernières années ont confirmé que l’artiste n’a rien perdu de son aura. Sa série documentaire sur Netflix a rencontré un succès mondial, le film Better Man a été salué par la critique, et en 2025, il a même coécrit l’hymne officiel de la FIFA avec Laura Pausini .

Les billets pour les deux concerts suisses seront mis en vente le 18 décembre 2025 à 12 heures sur Ticketcorner.