DE
FR

Accusé de cimes contre l'humanité
Procédure classée sans suite après le décès d'un ancien dirigeant syrien

Rifaat al-Assad était inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Hama en 1982. La procédure a été classée sans suite par le Tribunal pénal, L'ancien vice-président syrien étant décédé en janvier.
Publié: 13:09 heures
La Cour pénale a officiellement classé l'affaire le 31 mars.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal pénal fédéral a classé lundi sans suite la procédure engagée contre l'ancien vice-président syrien décédé. Rifaat al-Assad était accusé de crime de guerre et de crime contre l'humanité. La Cour pénale a officiellement classé l'affaire le 31 mars. Rifaat al-Assad est décédé en janvier dernier à l'âge de 88 ans, vraisemblablement aux Émirats arabes unis. Il s'y serait enfui après le changement de pouvoir en Syrie en décembre 2024.

L'ancien vice-président syrien a été inculpé en mars 2024 par le Ministère public de la Confédération de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis dans la ville de Hama en février 1982. Ces faits se sont déroulés dans le cadre d'un conflit armé entre les forces armées syriennes et des insurgés islamistes, notamment la branche armée des Frères musulmans. Ce conflit aurait fait, selon les estimations, entre 3000 et 60'000 morts, dont une majorité de civils.

Avertissement de Trial

Rifaat Al Assad a été vice-président de la Syrie de 1984 à 1998. Il était l'oncle de Bachar al-Assad. En décembre 2013, l'organisation non gouvernementale genevoise Trial International a déposé une plainte pénale contre Rifaat al-Assad auprès du Ministère public de la Confédération. Elle a demandé à plusieurs reprises que la procédure soit accélérée en raison de l'âge de l'accusé.

Selon la décision, les frais de procédure s'élèvent à environ 218'000 francs. Les représentants des trois parties civiles recevront une indemnisation totale de 158'000 francs. Aucune indemnisation ne sera versée à la communauté des héritiers du défunt.

A lire aussi
En Syrie, ouverture du procès contre Bachar al-Assad et ses proches
Exactions lors de la guerre
En Syrie, ouverture du procès contre Bachar al-Assad et ses proches
Demandes d'asile de requérants syriens à nouveau examinées dès mai
850 dossiers en suspens
Dès mai, le SEM examinera à nouveau les demandes d'asile des Syriens
Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus