Au menu de ce lundi 9 février: l'alliance sur les terres rares avec les USA, les toilettes publiques non-inclusives, un nouveau prévenu comparait après Crans-Montana, des propos racistes à La Poste, et enfin, les JO!

La Suisse balaie l'alliance sur les terres rares voulue par Trump

Pour bien démarrer la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 9 février. C'est parti!

1 La Suisse dit non à l’alliance sur les terres rares avec les USA

La participation de la Suisse à l'alliance des Etats-Unis pour les terres rares «n'est pas à l'ordre du jour», indique dans la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger» de lundi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le gouvernement américain a invité plus de 50 pays à créer un bloc commercial commun pour les minéraux critiques, afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Plusieurs représentants d'entreprises de matières premières basées en Suisse ont été invités par le président américain Donald Trump ces dernières semaines, selon les journaux.

2 Les malvoyants oubliés dans les toilettes publiques suisses

La Suisse est à la traîne en matière de signalisation des toilettes publiques pour les malvoyants, relèvent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Les inscriptions en braille sont souvent absentes, ce qui oblige les aveugles à tâtonner pour trouver les toilettes publiques. L'Australie peut servir de modèle avec son plan tactile indiquant la disposition des toilettes, estiment les journaux. Mais pour Eva Schmidt, directrice du centre pour l'architecture sans obstacles, l'intégration d'un tel plan en Suisse relève actuellement d'un vœu pieux.

3 L’ancien chef de la sécurité face à la justice après l'incendie du «Constellation»

C'est au tour de l'ancien responsable du service de sécurité de la commune de Crans-Montana de comparaître lundi dans le cadre de la procédure judiciaire en qualité de prévenu suite à l'incendie du bar «Le Constellation», qui a fait 41 morts le 1er janvier. L'homme était en poste dans la commune valaisanne lors des contrôles de sécurité réalisés en 2018 et 2019. Par deux fois, ses recommandations n'avaient pas été appliquées par le gérant du bar.

4 Un cadre de La Poste au cœur d’un scandale raciste

Un cadre de La Poste a tenu des propos racistes dans une vidéo, déclarant vouloir se débarrasser des Noirs en Suisse, écrit ce lundi Blick. La Poste dit se distancier de ces propos. L'employé regrette ses déclarations et a «affirmé à plusieurs reprises que celles-ci ne reflétaient pas ses opinions», précise le géant jaune dans le journal. La Poste a lancé une enquête interne et pris des mesures disciplinaires. Interrogé par Blick, le cadre reconnaît le caractère «problématique» et «blessant» de ses déclarations, faites, selon lui, «sous l'emprise de l'alcool».

5 Gremaud et Tanno en finale olympique, la Suisse rêve de médaille

Les skieuses acrobatiques suisses Mathilde Gremaud et Giulia Tanno vont disputer lundi à 12h30 la finale du slopestyle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Sacrée dans la discipline en 2022 et 2e en 2018, la Fribourgeoise, favorite de l'épreuve avec l'Américaine Eileen Gu, vise un troisième podium olympique consécutif.