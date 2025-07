1/4 Notre passeport rouge est connu pour nous ouvrir de nombreuses portes sur le monde. Photo: KEYSTONE

Robin Wegmüller

Notre passeport rouge est connu pour nous ouvrir de nombreuses portes sur le monde. La nationalité suisse est souvent un atout précieux lors de voyages internationaux: même sans visa, elle permet d'entrer dans 187 pays ou territoires sur 227. Mais cette position avantageuse n'est peut-être pas éternelle. D'après le Henley Passport Index, les Suisses ont à présent besoin d'un visa pour aller au Burkina Faso, en Mauritanie et au Pakistan.

Petit aperçu du classement

Dans le classement international des passeports les plus puissants, établi par la société de conseil Henley & Partners, la Suisse occupe seulement la 18ème place. Les pays asiatiques sont en tête, dont Singapour à la première place, avec 193 pays ouverts sans visa. Suivent le Japon et la Corée du Sud avec 190 destinations disponibles. Même des nations européennes comme le Danemark, la Finlande, l'Allemagne et l'Espagne (189) ainsi que l'Autriche, la Norvège, la Grèce et la Suède (188) sont mieux classées que la Suisse.

Le passeport américain quant permet d'entrer sans visa dans 182 pays, soit le nombre le plus faible jamais enregistré par l'indice de Henley. Ce recul serait dû entre autres à la politique du gouvernement Trump en matière de visas. Le passeport russe est classé 46ème et permet d'entrer dans 114 pays sans visa. De même, la Chine est en 60ème position et permet d'entrer dans 83 pays. En effet, les deux Etats ont des conditions d'entrée nettement plus strictes.

Sans surprise, les dernières places du classement sont occupées par des pays marqués par l'instabilité et la guerre. Ainsi, les citoyens de la Somalie et du Yémen ne peuvent entrer sans visa que dans 32 pays. Le passeport irakien permet d'entrer dans 30 pays, et le passeport syrien dans 27. Cette année encore, l'Afghanistan – dirigé par les talibans – est à la dernière place du classement. Son passeport est considéré comme le plus faible au monde, car il ne permet d'entrer sans visa que dans 25 pays.

Le Henley Passport Index est publié chaque trimestre depuis 19 ans et se base sur les données de l'Association internationale du transport aérien (IATA). Toutefois, le classement oublie de préciser que les Européens ont d'autres avantages lorsqu'ils voyagent: dans certains pays, ils peuvent se promener sans passeport. De même, pour les Suisses, la carte d'identité suffit pour entrer dans de nombreux pays européens.