Le passeport suisse reste parmi les plus puissants au monde en 2025, selon le Henley Passeport Index. Il permet d'accéder sans visa à 190 destinations, plaçant la Suisse en 5e position aux côtés du Royaume-Uni et d'autres pays.

Le passeport suisse se classe à la cinquième place des plus puissants au monde. Photo: KEYSTONE

Solène Monney Journaliste Blick

Lorsqu'ils voyagent, les Suisses n'ont pas à se faire trop de soucis. Le passeport helvétique fait partie des plus puissants au monde en 2025, selon le Henley Passeport Index, un classement mondial basé sur la liberté de circulation des citoyens, publié mercredi 8 janvier.

Le fameux sésame à croix blanche permet d'entrer sans visa dans pas moins de 190 destinations sur les 227 mondiales. La Suisse se retrouve ainsi à la cinquième place aux côtés de la Grande-Bretagne, de la Belgique, du Portugal et de la Nouvelle-Zélande.

Mais le passeport qui ouvre le plus de portes est celui de Singapour avec 195 destinations. Un record! Avec deux pays en moins, le Japon gagne la médaille d'argent. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Finlande et la Corée du Sud qui n'ont pas besoin de visa pour voyager dans 192 destinations. Créé il y a 20 ans par Henley & Partners, ce classement s'appuie sur les données de l'Association internationale du transport aérien (Iata).

La puissance de Schengen

La quatrième place illustre la puissance de l'espace Schengen qui garantit la libre circulation à plus de 425 millions de citoyens en Europe, relève CNN: tous les pays occupant cette position sont membres de cet accord, et le reste du top 10 est largement dominé par les nations européennes.

En queue de peloton, l'Afghanistan se classe 106e avec un accès sans visa pour uniquement 26 destinations, soit de deux moins qu'il y a un an. La Syrie et l’Irak ferment également la marche, occupant respectivement les 105e et 104e rangs. L’écart en termes de liberté de déplacement n’a jamais été aussi prononcé.

Les US dégringolent

Les Etats-Unis ont enregistré une baisse surprenante au classement des passeports les plus puissants, passant de la deuxième à la neuvième place en dix ans. Selon la société Henley & Partners, cette tendance pourrait s’accentuer avec la politique «America First» de Donald Trump.

A l’inverse, les Emirats arabes unis se distinguent par une progression fulgurante. Grâce à l’accès sans visa à 72 destinations supplémentaires, ils ont grimpé de la 32e à la 10e place en une décennie.

Du côté de la Suisse, le passeport assoit sa position. En 2024, il occupait déjà la 5e place, après avoir été 6e en 2023 et 7e en 2022.