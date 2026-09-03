Les remontées mécaniques suisses enregistrent un été record

Forte affluence estivale sur les remontées mécaniques suisses! De mai à fin août, le taux d’occupation a progressé de 27% par rapport à la moyenne quinquennale. L’Oberland bernois arrive en tête avec une hausse record de 58%.

ATS Agence télégraphique suisse

Les remontées mécaniques suisses ont connu un été particulièrement favorable. De mai à fin août, leur fréquentation a progressé de 7% par rapport à 2025 et de 27% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, selon le bilan publié jeudi par Remontées mécaniques suisses (RMS).

Les stations de Suisse romande participent à cette bonne dynamique. Dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises, le nombre de premiers passages (nombre d'hôtes) a augmenté de 5% sur un an. La progression atteint même 28% par rapport à la moyenne quinquennale. En Valais, la fréquentation est restée stable par rapport à l'été dernier, mais se situe 8% au-dessus de la moyenne des cinq dernières années.

A l'échelle nationale, c'est l'Oberland bernois qui affiche la plus forte progression, avec une hausse de 21% sur un an et de 58% par rapport à la moyenne quinquennale. Ce bond s'explique notamment par le retour à une exploitation complète du téléphérique du Schilthorn, fortement perturbée par des travaux l'an dernier. Les Grisons enregistrent pour leur part une hausse de 11% sur un an.

Tendance de fond

La météo a favorisé les excursions en montagne. Après un mois de juillet déjà très chaud, août a affiché une température moyenne supérieure de 3,5 degrés à la norme 1991-2020, avec un ensoleillement également supérieur à la moyenne. Selon RMS, la fréquentation a reposé sur une clientèle diversifiée. Les visiteurs suisses et des pays voisins sont restés nombreux, tandis que la clientèle nord-américaine a progressé. Cette évolution a permis, dans la plupart des régions, de compenser le recul des visiteurs asiatiques.

Au-delà des conditions météorologiques favorables de cet été, RMS voit dans ces résultats la confirmation d'une tendance de fond. Les remontées mécaniques ont développé ces dernières années leurs activités estivales afin d'attirer une clientèle plus large. La fréquentation supérieure de 27% à la moyenne des cinq dernières années témoigne, selon la faîtière, de l'attrait croissant de la montagne en dehors de la saison d'hiver.