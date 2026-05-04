Au menu de ce lundi 4 mai: un conflit entre opérateurs mobiles menace le secteur, les achats militaires questionnés, une exposition polémique à Genève, une facture salée pour l'armée, et enfin, un procès choc à Bâle.

Pour bien démarrer la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 4 mai. C'est parti:

1 La bataille des opérateurs s'intensifie

Les opérateurs en télécommunication Swisscom, Sunrise et Salt se disputent au sujet des règles régissant la vente aux enchères des licences prévue au début 2027, révèlent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Salt et Sunrise préviennent que l'un d'entre eux risque de disparaître si aucun des deux opérateurs ne parvient à acquérir des fréquences aux enchères. Ils affirment que la procédure d'enchères de la Confédération favorise Swisscom, ce que le groupe rejette. Salt et Sunrise accusent aussi l'ex-régie d'Etat d'utiliser les bandes de fréquences existantes «bien plus intensément» que ses concurrents.

2 La Suisse doit revoir sa stratégie sur les armes

Le directeur de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) Urs Loher appelle lundi dans la «Neue Zürcher Zeitung» à un changement de mentalité en matière d'acquisition d'armes. «Ce qui est déterminant, ce sont les coûts d'exploitation et d'utilisation et où puis-je me procurer des pièces de rechange?», explique-t-il. Cette façon de penser n'existe pas actuellement en Suisse, remarque le responsable, qui souligne que ce n'est plus le meilleur produit pris isolément qui compte, mais ce qu'une arme apporte à la sécurité globale. Le chef de l'armement préconise que la Suisse se fie davantage aux évaluations et aux tests d'autres armées.

3 Une exposition sous tension à Genève

Après une grève vendredi, une vingtaine d'artistes et de bénévoles (sur près de 90) prenant part à l'exposition participative du plasticien bernois Thomas Hirschhorn au Pavillon Sicli à Genève ont présenté une lettre dimanche pointant de sérieux manquements dans la communication interne et dans la consultation des personnes impliquées, relate lundi «Le Courrier». Ils dénoncent aussi des cas «d'agression verbale et de chantage» de la part de Thomas Hirschhorn et demandent qu'une charte interne soit élaborée «contre les comportements portant atteinte à la personnalité». Les deux fondations responsables du projet ont promis d'y répondre d'ici à mercredi. Le projet artistique, qui doit durer jusqu'à la mi-juin, vise à créer une œuvre collective et évolutive consacrée à la philosophe Simone Weil.

4 L’armée va payer 3,8 millions pour ses chevaux

L'armée devra verser 3,8 millions de francs à titre de paiement rétroactif pour les années 2026 à 2028 au Centre équestre national (CEN) de Berne, indique lundi Blick. Les tarifs n'avaient pas été adaptés au cours des 20 dernières années, explique dans le journal l'Office fédéral de l'armement (armasuisse). «Les salaires ont également augmenté, notamment en raison des exigences accrues imposées au personnel spécialisé», ajoute-t-il. La Confédération dépense actuellement 3,4 millions de francs par an pour les 51 chevaux affectés au service militaire et les 19 autres encore en formation.

5 Procès d'un féminicide glaçant à Bâle

Le procès d'un féminicide s'ouvre lundi devant la Cour pénale de Bâle-Campagne. Le prévenu âgé de 44 ans est accusé d'avoir assassiné son épouse en février 2024 et d'avoir découpé son cadavre pour s'en débarrasser et le dissoudre dans un produit chimique. Le verdict est attendu le 13 mai.