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Feu vert du Conseil fédéral
Le vote électronique revient à Neuchâtel

Le vote électronique fait son retour à Neuchâtel: 32'366 résidents et 7'200 Suisses de l'étranger voteront en ligne en 2026. Une décision validée par le Conseil fédéral mercredi.
Publié: il y a 43 minutes
Un homme brandit un drapeau du canton de Neuchâtel le lundi 21 mai 2018.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Neuchâtel pourra reprendre les essais de votes électroniques. Le Conseil fédéral lui a octroyé mercredi une autorisation pour une partie limitée de l'électorat jusqu'à la votation du 26 novembre 2028.

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Lors de la votation du 29 novembre 2026, 32'366 Neuchâtelois résidant en Suisse et environ 7200 Suisses de l'étranger devraient ainsi voter de manière électronique. Avec les électeurs des cantons de Lucerne, de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie, cela portera à environ 222'000 le nombre d'électeurs autorisés à voter par voie électronique à cette date, soit environ 3,95 % du corps électoral suisse.

Le canton de Neuchâtel utilise le système de vote électronique de La Poste Suisse. Ce système est déjà utilisé dans les cantons de Lucerne, de Bâle-Ville, de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie. Les cantons et la Chancellerie fédérale tirent un bilan positif des essais.

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