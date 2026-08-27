Près de 5500 adresses IP provenant de 107 pays ont participé au test de piratage du système de vote électronique de la Poste. Les hackers n’ont découvert aucune faille critique.

Des hackers du monde entier ont attaqué le système de vote de la Poste

Des hackers du monde entier ont attaqué le système de vote de la Poste

ATS Agence télégraphique suisse

La Poste a mené en juillet, pendant près de trois semaines, un nouveau test de piratage sur son système de vote électronique. Le test s'est révélé concluant puisque les pirates éthiques n'ont trouvé aucune faille critique.

La participation était nettement plus élevée que l'année passée. Ainsi, 5479 adresses IP différentes issues de 107 pays ont accédé à l'infrastructure, contre 2600 adresses IP issues de 54 pays en 2025. Au total, la Poste a enregistré cette année plus de 403'000 accès, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.

85 signalements

Le test ne portait pas sur le véritable système de vote, mais sur un environnement identique permettant aux pirates de simuler l'ensemble du processus, de l'enregistrement du vote à l'urne électronique. La Poste a récompensé les signalements avec un montant total d'environ 38'000 francs.

Elle a reçu 85 signalements, les a analysés et a pu confirmer six constats. Aucun n'était «critique». Un constat était de degré de gravité «élevé» et un de degré «moyen». Pour les autres, il s'agit de constats d'un degré «faible». La faille de degré «élevé» aurait pu compromettre la disponibilité du serveur de vote, mais sans avoir d'incidence sur la sécurité des votes exprimés.

L'urne numérique a résisté aux attaques malgré une participation nettement plus élevée. La Poste relève qu'elle continuera à utiliser les signalements pour améliorer le système. Pour elle, «la transparence et la coopération avec la communauté internationale en matière de sécurité contribuent à rendre le vote électronique en Suisse toujours plus sûr». Ses tests sont prescrits par la loi.