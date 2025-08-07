DE
FR

L'enquête toujours en cours
Le randonneur décédé au-dessus de Saas-Grund a été identifié

Un randonneur allemand de 44 ans a été retrouvé mort dans les Alpes valaisannes. Son corps a été découvert dimanche dans la région du Hohlaubgletscher, au-dessus de Saas-Grund, après sa disparition lors d'une randonnée en solitaire. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 30 minutes
Partager
Écouter
Le randonneur décédé dimanche à Saas-Grund a été identifié. (image d'illustration)
Photo: IMAGO/Cavan Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le randonneur qui a perdu la vie en montagne sur le territoire de la commune de Saas-Grund (VS) a été identifié, a annoncé jeudi le Ministère public du Valais. La victime est un ressortissant allemand âgé de 44 ans.

Son corps avait été retrouvé dimanche dans la région du Hohlaubgletscher, au-dessus de Saas-Grund. Le randonneur était parti seul mercredi 30 juillet de la cabane Almagellerhütte près de Saas-Almagell en direction de la cabane Weissmieshütte. Mais il n'y était jamais arrivé et était porté disparu depuis lors.

La dépouille a été récupérée par les forces d'intervention à une altitude d'environ 3500 mètres. Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction afin de clarifier les circonstances de l'accident.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la