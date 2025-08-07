Publié: il y a 30 minutes

Un randonneur allemand de 44 ans a été retrouvé mort dans les Alpes valaisannes. Son corps a été découvert dimanche dans la région du Hohlaubgletscher, au-dessus de Saas-Grund, après sa disparition lors d'une randonnée en solitaire. Une enquête est en cours.

Le randonneur décédé au-dessus de Saas-Grund a été identifié

Le randonneur décédé dimanche à Saas-Grund a été identifié. (image d'illustration) Photo: IMAGO/Cavan Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le randonneur qui a perdu la vie en montagne sur le territoire de la commune de Saas-Grund (VS) a été identifié, a annoncé jeudi le Ministère public du Valais. La victime est un ressortissant allemand âgé de 44 ans.

Son corps avait été retrouvé dimanche dans la région du Hohlaubgletscher, au-dessus de Saas-Grund. Le randonneur était parti seul mercredi 30 juillet de la cabane Almagellerhütte près de Saas-Almagell en direction de la cabane Weissmieshütte. Mais il n'y était jamais arrivé et était porté disparu depuis lors.

La dépouille a été récupérée par les forces d'intervention à une altitude d'environ 3500 mètres. Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction afin de clarifier les circonstances de l'accident.