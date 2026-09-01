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«Comme un cochon»
Le présumé mafieux reconnaît des menaces lors de son procès

Un homme de 59 ans, suspecté de liens avec la 'Ndrangheta en Suisse, a reconnu mardi avoir menacé de mort un tiers en 2019. Il nie toutefois avoir tué quiconque.
Publié: il y a 43 minutes
Un homme suspecté de liens avec la 'Ndrangheta en Suisse a reconnu avoir menacé de mort un tiers. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Au deuxième jour de son procès devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), l'homme accusé d'être un relais de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, en Suisse a admis avoir proféré certaines menaces. Il a toutefois insisté mardi sur le fait qu'il n'avait jamais tué personne.

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Selon l'acte d'accusation, l'homme de 59 ans avait déclaré en février 2019 qu'un tiers devait le respecter, faute de quoi il le tuerait «comme un cochon». Interrogé lors des débats mardi matin à propos de sa déclaration, l'accusé a d'abord dit qu'il ne s'en souvenait pas. Lorsque la juge a lu le passage à haute voix à plusieurs reprises et a insisté, l'accusé l'a admis. Il a ajouté que le tiers concerné lui avait lancé bien pire, notamment à propos de sa mère, aujourd'hui décédée.

Au deuxième jour de son interrogatoire, l'accusé a également déclaré qu'il n'avait jamais tué personne. Il a reconnu qu'il a pu se mettre en colère une fois, en raison du stress. L'homme est accusé d'avoir servi de relais logistique et financier en Suisse à la 'Ndrangheta.

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