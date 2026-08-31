Un membre important de la mafia calabraise est jugé à partir de lundi au Tessin. Outre le trafic de drogue, il est accusé d’avoir joué un rôle de plaque tournante dans le commerce d’armes.

Un «lieutenant» de la 'Ndrangheta jugé à Bellinzone

Un «lieutenant» de la 'Ndrangheta jugé à Bellinzone

ATS Agence télégraphique suisse

Le procès d'un homme accusé d'avoir servi de relais logistique et financier en Suisse à la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, s'ouvre lundi à Bellinzone. Il aurait transporté de l'argent vers l'Italie et agi en tant qu'intermédiaire dans le trafic de drogue.

L'homme, âgé de 59 ans, aurait ainsi été l'intermédiaire de la 'Ndrangheta dans l'importation de cocaïne et de haschich depuis l'Italie. Il serait également actif dans le commerce et la vente de ces drogues dans plusieurs cantons suisses.

Des sommes à 6 chiffres passées en Italie

Outre le commerce de drogue, le prévenu aurait utilisé la Suisse comme source d'approvisionnement et plaque tournante du commerce d'armes. Ces armes auraient été utilisées dans des règlements de compte au sein de clans mafieux.

Les affaires illicites de l'homme auraient généré pas moins de 1,3 million de francs, qu'il aurait fait passer en Italie par avion et en voiture. L'argent était destiné à remplir les caisses de la 'Ndrangheta en Calabre. Le procès doit durer huit jours.