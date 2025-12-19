Le Parlement a approuvé 18 objets lors de la session d'hiver, dont une loi facilitant l'exportation de matériel de guerre. Point de situation.

Les 18 objets que le Parlement a validés

Les Chambres fédérales ont approuvé vendredi en votations finales les dix-huit objets mis sous toit lors de la session d'hiver. Tous sont soumis au référendum facultatif hormis les arrêtés fédéraux, notamment celui appelant à rejeter l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!».

La gauche a déjà annoncé un référendum contre le projet visant à faciliter l'exportation et la réexportation de matériel de guerre. La loi fédérale sur le matériel de guerre (exportations) a été adoptée par 122 voix contre 68 et 6 abstentions au Conseil national, et par 31 voix contre 11 et 1 abstention au Conseil des Etats.

Par ailleurs, le Parlement a adopté:

L'arrêté fédéral appelant à rejeter l’initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)» par 123 voix contre 67 et 6 abstentions au Conseil national, et par 30 voix contre 9 et 5 abstentions au Conseil des Etats

La loi fédérale sur le soutien à l’accueil extrafamilial pour enfants et aux cantons dans leur politique d’encouragement de la petite enfance (allocation de garde pour enfants) par 115 voix contre 81 et 1 abstention au Conseil national, et par 27 voix contre 17 sans abstention au Conseil des Etats

La loi fédérale sur la radio et la télévision (quotes-parts de la redevance attribuées aux radios locales et aux télévisions régionales et mesures d’aide générales) par 128 voix contre 63 et 5 abstentions au Conseil national, et par 40 voix contre 4 sans abstention au Conseil des Etats

La loi fédérale sur la radio et la télévision (quote-parts de la redevance attribuées aux radios locales et aux télévisions régionales) par 156 voix contre 37 et 4 abstentions au Conseil national, et par 44 voix sans opposition ni abstention au Conseil des Etats

La loi fédérale sur l'examen des investissements étrangers par 113 voix contre 81 et 2 abstentions au Conseil national, et par 29 voix contre 13 et 2 abstentions au Conseil des Etats

La loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (flexibilisation de l'armée) par 131 voix contre 62 sans abstention au Conseil national, et par 35 voix contre 8 et 1 abstention au Conseil des Etats

L'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée par 153 voix contre 40 et 1 abstention au Conseil national, et par 36 voix contre 8 sans abstention au Conseil des Etats

L'ordonnance de l’Assemblée fédérale sur l’organisation de l’armée par 131 voix contre 62 et 1 abstention au Conseil national, et par 35 voix contre 9 sans abstention au Conseil des Etats

La loi fédérale sur les allocations pour perte de gain par 130 voix contre 63 et 1 abstention au Conseil national, et par 41 voix contre 3 sans abstention au Conseil des Etats

La loi fédérale sur la formation professionnelle (Professional Bachelor/Master) par 158 voix contre 30 et 5 abstentions au Conseil national, et par 42 voix contre 2 sans abstention au Conseil des Etats

La loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles par 127 voix contre 65 et 2 abstentions au Conseil national, et par 35 voix contre 9 sans abstention au Conseil des Etats

La loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence par 129 voix contre 66 et 2 abstentions au Conseil national, et par 30 voix contre 11 et 2 abstentions au Conseil des Etats

La loi fédérale sur l’impôt anticipé par 153 voix contre 39 et 1 abstention au Conseil national, et par 41 voix sans opposition et 3 abstentions au Conseil des Etats

La loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien par 133 voix contre 62 et 2 abstentions au Conseil national, et par 43 voix contre 1 sans abstention au Conseil des Etats

La loi fédérale sur la prolongation du délai de compensation des pertes par 131 voix contre 65 et 1 abstention au Conseil national, et par 29 voix contre 15 sans abstention au Conseil des Etats

La loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales par 126 voix contre 66 et 1 abstention au Conseil national, et par 35 voix contre 7, et 2 abstentions au Conseil des Etats