Farouche opposant des F-35
Le conseiller national jurassien Pierre-Alain Fridez démissionne

Pierre-Alain Fridez quittera le Conseil national à l’issue de la session de printemps. Le socialiste jurassien, opposant marqué aux F-35, sera remplacé par Loïc Dobler dès avril.
Publié: 06:32 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Le conseiller national socialiste Pierre-Alain Fridez annonce sa démission.
Photo: KEYSTONE
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Le conseiller national Pierre-Alain Fridez annonce sa démission vendredi 27 février. Le Jurassien socialiste mettra un terme à son mandat à l’issue de la session de printemps et ne terminera donc pas la législature. Arrivé à Berne en 2011, il estime qu’il est temps de passer la main.

Fervent opposant à l’achat des avions de combat F-35 et membre de la Commission de la politique de sécurité, l’élu de 68 ans quittera le Parlement à la fin de cette session, qui débute lundi. Il sera remplacé par l’ancien président du PS jurassien Loïc Dobler, qui devrait lui succéder dès la session spéciale d’avril.

Pas de «surprise»

Si Pierre-Alain Fridez quitte Berne avant la fin de son mandat, il avait déjà annoncé ce départ. «J’étais déjà réticent à me représenter lors des dernières élections en 2023», a-t-il assuré dans une interview donnée au «Temps» vendredi 27 février. 

L'élu aurait prévenu son parti qu'il n'assurerait qu'une partie de son mandat, après avoir siégé 15 ans à Berne. «A un moment donné, il faut savoir passer la main.»

