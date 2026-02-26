Les campagnes de votation du 8 mars 2026 sont plus discrètes que les années précédentes, selon Année Politique Suisse. L'initiative SSR domine avec 89 annonces, mais reste moins couverte que le débat «No Billag» de 2018.

Les campagnes de votations ont été plus discrètes que les années passées

Les campagnes de votation pour le 8 mars se sont révélées plus discrètes dans les médias suisses par rapport aux années précédentes, révèle une analyse d'Année politique suisse. Il y a eu moins d'annonces publicitaires et une couverture médiatique moins importante.

L'initiative SSR est le sujet qui reçoit le plus d'attention, a indiqué Année politique suisse, une plateforme en ligne l'Institut de sciences politiques de l'Université de Berne dans un communiqué jeudi. Elle a bénéficié d'un plus grand nombre d'annonces dans les journaux, de plus grandes dépenses de campagne et une couverture médiatique plus importante.

Mais en comparaison avec l'initiative sur la suppression des redevances Billag, refusée en votatios il y a huit ans, elle est moins couverte. L'initiative «No Billag» avait eu une campagne publicitaire «beaucoup plus intense» et avait bénéficié d'une couverture médiatique plus importante, d'après l'analyse. Les différences marquées entre les campagnes des trois régions linguistiques demeurent toutefois identiques.

Un budget pas déclaré

Les autres objets sont traités «avec réserve», selon le communiqué. Ils ont aussi reçu une attention médiatique moindre, en comparaison avec d'autres années. Le volume des annonces publicitaires est inférieur à la moyenne, et leur prix ne se reflète pas dans les budgets de campagne. «Ce qui n'est pas étonnant, compte tenu de l'utilisation décroissante des annonces», indique le rapport.

Concernant l'initiative pour l'argent liquide et son contre-projet, aucun projet de budget de campagne, ni pour ni contre, n'a été déclaré au Contrôle fédéral des finances. C'est une première depuis qu'il est devenu obligatoire de déclarer les budgets de campagnes de plus de 50'000 francs suisses.

Le plus grand nombre d'annonces a été publié pour l'initiative SSR, avec 89 annonces, suivie de l'initiative sur le fonds climatique, qui en compte 70. La loi sur l'imposition individuelle et l'initiative sur l'argent liquide et son contre-projet direct ont fait l'objet de beaucoup moins de publicité dans les journaux, avec respectivement 14 et 2 annonces, sachant que la moyenne depuis 2013 est de 184.

Analyse depuis 2013

Les trois autres projets ont rassemblé un total de 8,75 millions de francs suisses. Les dépenses publicitaires pour ou contre l'initiative SSR étaient prévues à 5,77 milllions de francs au total, soit un budget supérieur à la moyenne des 21 projets déposés depuis 2024, qui est de 3,08 millions de francs. Les moyens disponibles sont moins importants pour l'initiative climatique et la loi sur l'imposition individuelle, d'après le rapport.

Année Politique Suisse documente et analyse les campagnes menées au moyen d'annonces dans les journaux en amont des votations populaires nationales depuis 2013. La plateforme analyse également la couverture rédactionnelle dans la presse depuis 2017 et les budgets de campagne annoncés depuis 2024.