Des soirées qui dérapent
La police est intervenue 70 fois pendant la nuit d'Halloween

Les célébrations d'Halloween en Suisse alémanique ont entraîné quelques incidents. A Meilen, des adolescents ont été menacés et volés par un groupe de jeunes hommes. La police zurichoise a effectué environ 70 interventions, principalement pour des méfaits mineurs.
Publié: il y a 13 minutes
Des personnes déguisées en zombies ont défilé dans le centre-ville de Bâle le 26 octobre 2019. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les célébrations de Halloween ont donné par endroits du fil à retordre aux forces de l'ordre en Suisse alémanique. A Meilen (ZH), un groupe de jeunes hommes a menacé et détroussé des adolescents, emportant des téléphones portables et un scooter.

Un des adolescents, âgé de 15 ans, a été blessé à la tête et a dû recevoir des soins, annonce samedi la police zurichoise. Parmi les suspects, au nombre de six au moins, un jeune Somalien de 16 ans et un Letton de 18 ont été appréhendés.

La police zurichoise a dû effectuer une septantaine d'interventions liées à Halloween, la plupart pour des faits mineurs comme des jets d'oeufs contre des façades ou des véhicules et pour l'usage d'engins pyrotechniques La police schaffhousoise a fait état d'une nuit «dans l'ensemble calme, avec de petits incidents mais sans atteinte aux personnes ni dégâts significatifs».

La police st-galloise dit avoir renforcé sa présence sur le terrain et procédé à des contrôles. Elle a confisqué «des oeufs crus, des couteaux, des masques, des stupéfiants et des poings américains». La plupart des contrôles n'ont cependant rien révélé de suspect.

