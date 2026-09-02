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Procès historique à Bellinzone
La 'Ndrangheta serait enracinée en Suisse depuis des années

La 'Ndrangheta, mafia calabraise, est enracinée en Suisse depuis des décennies, affirme le procureur de la Confédération. Il accuse un homme jugé au Tribunal pénal fédéral d'avoir fait prospérer cette organisation pendant près de 20 ans.
Publié: 11:41 heures
La 'Ndrangheta est enracinée en Suisse depuis des décennies, affirme le procureur de la Confédération. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Le troisième jour du procès devant le Tribunal pénal fédéral de l'homme accusé d'être un relais de la 'Ndrangheta en Suisse est consacré au réquisitoire du procureur de la Confédération. Selon lui, la mafia calabraise est établie en Suisse depuis plusieurs décennies.

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«Ce procès est important», a déclaré le procureur de la Confédération au début de son réquisitoire mercredi matin. L'«essence» de cette procédure pénale confirme ce qui se dit depuis de nombreuses années: la 'Ndrangheta est enracinée en Suisse depuis plusieurs décennies – dans le tissu social, économique et institutionnel.

L'accusé est un exemple de la manière dont la graine de la 'Ndrangheta a été plantée en Suisse, a poursuivi le procureur. L'homme a non seulement semé la graine de l'organisation mafieuse, mais il l'a aussi fait prospérer «abondamment» pendant près de 20 ans, selon le Ministère public de la Confédération (MPC).

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