Au menu de ce mardi 5 mai: Denis Vipret dans le viseur du PS, les accidents en hausse dans les douanes, la gare de Zurich sous pression, l'armée qui se numérise, et enfin, le procès de Pascal Jaussi.

ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 5 mai. C'est parti:

1 Denis Vipret continue ses activités malgré de graves accusations

Le groupe socialiste interpelle le gouvernement jurassien sur les activités du guérisseur Denis Vipret, rapporte «Le Quotidien Jurassien». Le célèbre magnétiseur poursuit sa tournée malgré une condamnation en 2024 pour gestes déplacés et des accusations d’abus. La députée socialiste Marion Stadelmann, soutenue par neuf élus, dénonce la dangerosité de ce magnétiseur et s’inquiète de sa présence annoncée ce mardi à Porrentruy. Elle demande qui autorise ces consultations dans le Jura et si des mesures seront prises pour y mettre fin. Elle questionne aussi l’efficacité de la future loi sanitaire pour lutter contre ces pratiques jugées charlatanesques. Le Gouvernement est appelé à clarifier sa position. Denis Vipret fait l'objet de deux instructions, l'une devant le Ministère public à Fribourg, l'autre devant le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland. Le Fribourgeois qui conteste les faits, bénéficie de la présomption d'innocence.

2 Les accidents explosent aux douanes suisses

Le nombre d’accidents professionnels à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a augmenté de 31 % l’an dernier, selon les titres CH Media. Au total, 276 accidents ont été recensés, d’après un rapport de santé cité par le groupe. Parmi eux, 96 sont survenus lors d’entraînements aux techniques de sécurité et d’intervention, ce qui a suscité des discussions en interne. Les collaborateurs plus âgés seraient particulièrement concernés. Un porte-parole de l’OFDF souligne que ces formations s’apparentent à une activité sportive, avec un risque d’accident plus élevé que dans un travail de bureau. Il attribue cette hausse à l’intensité des activités opérationnelles et aux exigences élevées en matière de formation.

3 Le projet de la gare de Zurich prend du retard

Les travaux de rénovation de l’aile nord de la gare centrale de Zurich prennent du retard, selon la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). L’équipementier sportif américain Nike et la chaîne allemande de parfumerie Douglas devraient s’installer en 2027 dans la Wannerhalle. Nike prévoit notamment un magasin phare dans l’ancienne halle des guichets CFF. L’ouverture, initialement prévue en 2025 puis repoussée à 2026, est encore retardée en raison de l’ampleur du projet. Les CFF évoquent des interventions très complexes sur des bâtiments en partie classés, tout en maintenant l’exploitation. Le loyer annuel devrait se situer dans une fourchette entre 5 et 9 millions de francs, selon la NZZ.

4 L’armée suisse abandonne le livret papier

L'armée fait un nouveau pas vers la numérisation. Le traditionnel livret de service physique sera remplacé par le gestionnaire de service numérique. Aucun nouveau livret de service ne sera plus délivré, et les livrets existants ne seront plus mis à jour.

5 Le rêve spatial de Payerne se termine devant la justice

Pascal Jaussi, le fondateur de Swiss Space Systems Holding (S3), est jugé depuis ce mardi devant le Tribunal pénal économique (TPE) du canton de Fribourg. Le prévenu âgé de 49 ans a laissé derrière lui une faillite avec un découvert de 31,6 millions de francs. Cette dernière a été prononcée en janvier 2017, achevant une saga entrepreneuriale à Payerne (VD) qui visait à commercialiser des vols en apesanteur à bord d’un Airbus A340-300.