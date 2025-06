Les points d'eau sont des lieux d'excursion très appréciés en Suisse, surtout lors de journées chaudes et ensoleillées. Nous vous présentons les sept plus beaux mini-lacs de Suisse. A vos carnets!

1/10 Le Blausee: selon la légende, la couleur bleue du lac est due à une jeune fille qui serait aujourd'hui agenouillée au fond du lac, pétrifiée. Photo: Getty Images/500px

Christian Bauer

1 Le Baschalvasee (SG)

A 2174 mètres d'altitude, le lac Baschalva scintille d'un vert émeraude. Il se trouve en dessous d'un escarpement du massif du Pizol et constitue la fin de la randonnée des cinq lacs, extrêmement appréciée des touristes. L'itinéraire mène de la cabane du Pizol au lac Baschalva en passant par le Wangsersee, le Wildsee, le Schottensee et le Schwarzsee (10,7 kilomètres au total, durée de la randonnée: environ 5 heures). Depuis les rives du Seelein, vous pouvez profiter d'une vue panoramique sur la vallée du Rhin.

2 Le lac d'Alzasca (TI)

Le lac de montagne d'Alzasca se trouve à une vingtaine de minutes de marche au-dessus de la cabane du CAS du même nom, nichée dans les montagnes tessinoises. Ce dernier se trouve à 1855 mètres d'altitude et appartient à la commune de Maggia. Il est alimenté par le cours d'eau Ri d'Alzasca. Après une montée éprouvante depuis la vallée de la Maggia (durée de la randonnée: environ 5 heures depuis la plaine), vous pourrez profiter d'une baignade rafraichissante.

3 Le lac de Derborence (VS)

Les parois des montagnes des Diablerets se dressent comme des gardiens de pierre derrière le lac de montagne qui se situe dans cette étroite cuvette à près de 1500 mètres d'altitude. Les torrents de montagne Derbonne et Chevilleince alimentent le lac de Derborence. Autour du lac, on trouve l'une des dernières zones de forêt vierge de Suisse restée à l'état naturel, protégée depuis les années 1960. On peut s’y rendre facilement en car postal depuis Conthey.

4 Le Blausee (BE)

L'eau du Blausee dans la vallée de Kander est claire comme du cristal. Il est alimenté par des sources souterraines. C'est pourquoi l'eau y est si claire. Selon la légende, la couleur bleue du lac est due à une jeune fille qui serait aujourd'hui agenouillée au fond du lac, pétrifiée. Endeuillée par la mort de son amant, la jeune fille aux yeux bleus se serait noyée dans le lac. Depuis, ce dernier – selon la légende – porterait la couleur des yeux de la jeune fille. Il y a quelques années, une pêche traditionnelle avait lieu en octobre. Les truites étaient capturées dans le lac et préparées à l'hôtel qui se trouve juste à côté. Cette manifestation n'existe plus aujourd'hui, la pêche y est dorénavant strictement interdite, mais une excursion dans ce joyau de montagne vaut tout de même le détour.

5 Le Rotsee (LU)

Un peu caché et à l'écart du flux touristique se trouve le lac rouge, long de 2,5 kilomètres, dont les rives sont protégées et servent d'habitat à de nombreux oiseaux aquatiques. Le Rotsee est connu des fans d'aviron: l'absence de vent et le fait que le lac soit juste assez long pour que l'on puisse ramer tout droit sur 2000 mètres en font un lieu idéal pour les régates internationales.

6 Le lac de Joux (VD)

Le lac de Joux, situé dans la vallée vaudoise du même nom, est le plus grand lac des montagnes du Jura. En été, la température de ce dernier peut atteindre 24 degrés, ce qui en fait un lieu de baignade naturel très apprécié. Durant les hivers froids, le lac gèle régulièrement et se transforme en piste de patinage naturelle. Tout autour du lac se trouvent des petits villages qui abritent encore aujourd'hui des ateliers d'horlogerie traditionnels. Les excursions au lac de Joux sont particulièrement belles en automne, lorsque les feuilles des arbres des forêts colorées se reflètent dans l'eau, comme dans un miroir.

7 Le lac de Fälen (AI)

Le lac de Fälen est l'une des excursions les plus spectaculaires de la région de l'Alpstein. Situé à 1452 mètres d'altitude, il semble coincé entre les flancs du Saxerfirst et du Hundsteingrat. Pour certains, la vue rappelle les fjords norvégiens. L'une des plus belles vues sur le lac s'offre depuis la terrasse de l'auberge de montagne sur la Bollenwees, à l'extrémité est du lac, où l'on peut également passer la nuit. Particularité? Le lac de Fälen n'est accessible qu'à pied. La randonnée au départ de Brülisau dure à peine trois heures. La randonnée est plus difficile depuis le côté saint-gallois, en passant par la Saxerlücke.