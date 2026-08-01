Une étude de Moneyland révèle de gros écarts entre les frais bancaires facturés par neuf grandes banques suisses. En choisissant bien ses prestataires, il est toutefois possible d'économiser jusqu'à 229 francs par an.

Votre banque vous coûte-t-elle beaucoup plus cher que les autres?

Votre banque vous coûte-t-elle beaucoup plus cher que les autres?

Bernadette Hogg

Pour de nombreux Suisses, la relation avec leur banque habituelle s'inscrit dans la durée. Malgré des taux d'intérêt bas et des frais parfois élevés, beaucoup restent fidèles au même établissement pendant des années, comme le confirme une nouvelle analyse du comparateur en ligne Moneyland. Mais cette fidélité peut coûter cher: l'étude révèle que les frais facturés aux clients varient fortement d'une grande banque suisse à l'autre.

L'analyse porte sur neuf grandes banques helvétiques. Pour comparer le coût total des services bancaires, Moneyland part du principe qu'un particulier détient dans le même établissement un compte courant avec carte de débit, un compte d'épargne, un compte de prévoyance du pilier 3a ainsi qu'une carte de crédit. Le calcul tient également compte de l'utilisation de ces cartes à l'étranger.

La Banque Migros s'en sort le mieux

UBS ferme la marche du classement. Avec des coûts totaux de 964 francs par an, les clients de la grande banque suisse paient près du double des frais facturés par l'établissement le moins cher. Raiffeisen s'en sort certes mieux, avec une facture annuelle de 821 francs, mais occupe tout de même l'avant-dernière place.

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La lutte est plus serrée pour la troisième place en partant de la fin. La Banque cantonale de Lucerne (LUKB), la Banque Cler et la Banque cantonale de Bâle se tiennent dans un mouchoir de poche, avec un résultat particulièrement défavorable pour la LUKB. A l'autre bout du classement, la Banque Migros décroche la première place. Le prestataire financier du géant orange coûte plus de 100 francs de moins par an que la deuxième meilleure banque locale, la ZKB.

Faire des économies en choisissant plusieurs prestataires

Moneyland recommande de ne pas forcément confier tous ses services financiers à la même banque. En faisant appel à différents prestataires, les clients peuvent alléger considérablement leur facture. Il suffit parfois de déplacer un seul service vers un établissement moins cher pour économiser jusqu'à 229 francs par an. Le potentiel d'économies est particulièrement important pour le pilier 3a, les cartes de crédit et les comptes d'épargne.

Les clients qui effectuent des opérations de trading en ligne auprès de leur banque habituelle peuvent eux aussi réduire leurs frais en changeant de prestataire. Moneyland cite l'exemple de Saxo Bank: pour un 'utilisateur occasionnel' disposant d'un portefeuille d'environ 45'000 francs et réalisant douze transactions par an, les frais s'élèvent à 68 francs. Pour le même profil, une banque traditionnelle facture entre 345 et 855 francs.