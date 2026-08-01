Ces enlèvements d'enfants ont choqué l'esprit des Suisses

Les enlèvements d'enfants sont en hausse en Suisse: en 2024, 154 cas ont été signalés, dont 90 vers l'étranger. Beaucoup d'entre eux passent inaperçus, mais certains font grand bruit.

Martin Meul

Dijana Hisenaj n'a pas revu ses enfants depuis cinq ans. La raison? Ils ont été emmenés de force en Slovénie par leur père. Bien que la garde ait été accordée à leur mère et que leur père ait été reconnu coupable d'enlèvement, toutes les tentatives visant à ramener les enfants auprès d'elle ont échoué.

Le sort des enfants de Dijana Hisenaj n’est pas un cas isolé. En 2024, l’Office fédéral de la justice a recensé 154 cas d’enlèvement d’enfants. Dans 90 de ces cas, les enfants ont été emmenés à l’étranger et cette tendance est en hausse. Beaucoup de ces affaires ne sont jamais rendus publiques, mais certaines d'entre elles ont fait la une des journaux, en voici une sélection.

2011: Plus de 10 ans de cavale

En 2011, la Française Priscilla M. a enlevé sa fille Camille, alors âgée de cinq ans, et a pris la fuite après un conflit concernant la garde de son enfant. Elles sont restées introuvables pendant plus de dix ans, jusqu’à ce qu’Interpol arrête la mère en 2022 lors d’un contrôle routier dans le canton de Vaud.

La justice française l’a condamnée à deux ans et neuf mois de prison pour enlèvement d’enfant. Elle n’a semblé montrer aucun remords: après sa libération en fin 2023, elle a déclaré qu’elle était fière de son acte et qu’elle le referait sans hésiter.

2014: Une fin heureuse après cinq ans

Deux fillettes de l’Oberland bernois ont été enlevées en 2014 par leur père d'origine égyptienne et emmenées en Egypte. Bien que leur mère – une Suissesse – ait obtenu leur garde en 2016, il a fallu attendre près de trois ans supplémentaires avant que les enfants puissent revenir en Suisse.

La Confédération a soutenu leur mère pendant des années. En mars 2019, les fillettes, alors âgées de sept et neuf ans, sont finalement revenues auprès d'elle dans l’Oberland bernois.

2018: Près de 4 ans de prison pour une mère

En 2018, une mère originaire de Bienne a enlevé ses trois enfants pour les emmener en Tunisie, où elle s’est cachée pendant environ 18 mois. Après sa séparation avec le père, elle a déclaré vouloir «s’éloigner de tout» et ne lui a pas révélé sa destination. Pendant des mois, il ignorait si ses enfants étaient encore en vie.

Après son expulsion vers la Suisse, leur mère a d’abord été condamnée à 21 mois de prison avec sursis. La Cour suprême de Berne a ensuite alourdi sa peine à 45 mois de prison ferme pour son absence de remords.

2021: Un enfant enlevé par des «citoyens du Reich»

En octobre 2021, la Suissesse Sofia G. a enlevé son fils Noa, âgé de cinq ans, pendant les vacances d’automne, alors que le père en avait la garde exclusive. Au lieu de ramener le garçon, elle s’est enfuie en Bavière chez Maximilian Eder, un «citoyen du Reich» allemand et membre de l’«Union patriotique», une organisation présumée terroriste qui aurait planifié un renversement du pouvoir.

En 2024, Sofia G. a été condamnée à 17 mois de prison avec sursis pour enlèvement d'enfant, ainsi qu'à une amende.

2023: Il emmène ses enfants au Brésil

En août 2023, un père originaire de Suisse romande a enlevé sa fille Lea, âgée d’un an, et sa demi-sœur de neuf ans pour les emmener au Brésil. Malgré les avertissements de la mère, il a été autorisé à voyager avec ses enfants et s’est enfui en Amérique du Sud.

Ce n’est qu’après plusieurs semaines de recherches, un voyage de la mère au Brésil et une coopération internationale que les fillettes ont été retrouvées et ramenées en Suisse.



