C'est depuis 1901 que le bateau à vapeur Uri sillonne le lac des Quatres-Cantons. Un bâtiment entièrement rénové en 1994. Photo: Switzerland Tourism

Jean de Preux pour L'illustré

Genève

Genève à dos de Mouette, entre le ciel et l’eau

«Dans mes jours socioculturels, j’vais en Mouette chez Madame de Staël», chantait Michel de Senarclens, dit Sarclo, à la fin des années 1980, glorifiant ainsi les petits bateaux jaunes qui, depuis la fin du XIXe siècle, sillonnent la rade de Genève. Mais avant de monter à bord d’une des six embarcations des mythiques Mouettes genevoises, un petit crochet par les parcs de la rive droite du lac au départ du châ-teau de Penthes. Passage par le Jardin botanique puis les parcs Barton et Mon Repos jusqu’au débarcadère de Chateaubriand pour une première traversée par mouette interposée jusqu’au Port Noir.

Photo: Switzerland Tourism

Tout le monde descend pour une exploration des parcs des Eaux-Vives et La Grange. Retour à bord de notre coquille de noix pour un passage Port Noir-les Pâquis, puis les Pâquis-le Molard. Fin de notre mini-croisière pour une suite de randonnée désormais au fil du Rhône d’une rive à l’autre via l’île Rousseau, le quai des Bergues puis celui de l’Ile jusqu’au Bâtiment des Forces motrices, qui abrita le premier jet d’eau de Genève, via la promenade des Lavandières, ces blanchisseuses d’un autre temps.

Infos pratiques

Balade au départ du château de Penthes à 20 minutes en bus de la gare de Cornavin. Deux bonnes heures de marche, sans compter les traversées par Mouettes genevoises interposées, à travers les parcs de la rive droite du lac puis ceux de la rive gauche avant de remonter le fil du Rhône, toujours d’une rive à l’autre, jusqu’au Bâtiment des Forces motrices. www.geneve.ch www.mouettesgenevoises.ch

De la rade de Genève aux charmantes rives de la Versoix

Un départ en fanfare pour cette balade du jour à bord du Rhône ou du Montreux, fleurons de la flotte Belle Epoque de la CGN, pour une mini-croisière d’une petite demi-heure du débarcadère des Eaux-Vives à celui de Versoix. De là, direction la gare pour rejoindre le départ de la très belle randonnée qui remonte le cours de la Versoix jusqu’à ses confins français. On longe d’abord le petit canal bordé de platanes séculaires pour traverser ensuite la réserve naturelle forestière des Gravines avant de rejoindre le Moulin-de-Richelien, étrange tronçon urbain.

Mais très vite la rivière reprend ses droits, avec ses charmantes rives parsemées d’arbres morts qui débouchent sur la zone humide de la réserve naturelle des Douves. Le chemin gagne enfin Combes Chapuis et ses discrets étangs pour finir par rallier le pont de Sauverny et son poste de douane, point final de cette délicieuse balade. Au-delà, c’est la France. De là, retour en bus vers Versoix ou en direction de Chavannes-des-Bois, selon sa provenance.

Infos pratiques

Balade au départ du débarcadère des Eaux-Vives, d’abord en bateau jusqu’à Versoix. De là, randonnée à pied pour une marche de 2 h 30 en légère montée le long des rives de la Versoix, via les Gravines, le Moulin-de-Richelien, les Douves, Combes Chapuis jusqu’à la douane de Sauverny. Retour en moins d’une demi-heure de transports publics, bus puis train via Versoix jusqu’à la gare de Cornavin. www.cgn.ch www.versoix.ch

Tessin

Entre lac et montagne, du Musée des douanes à San Rocco

Lac préalpin d’origine glaciaire, le lac de Lugano, formé de trois bassins, est réparti pour près de deux tiers sur territoire helvétique et un tiers sur territoire italien. Un seul lac mais deux entités, cela ne pouvait qu’aiguiser l’appétit et l’ingéniosité des contrebandiers. Le Musée suisse des douanes, situé à quelques centaines de mètres de la frontière italienne sur la rive sud du lac de Lugano, dans l’ancien poste des gardes-frontières de Cantine di Gandria, en donne un aperçu tout à fait saisissant.

La Casa Rossa, c’est son nom, qu’on rejoint idéalement en 35 minutes de bateau depuis Lugano, c’est aussi le point de départ d’une délicieuse promenade. Une randonnée qui suit les rives boisées du lac, au pied du Monte Caprino, avec de fréquents coups d’œil sur la baie de Lugano. Le chemin quitte ensuite le rivage pour passer par Cantine di Caprino avant de redescendre en direction de San Rocco. De là, possible retour à pied par le même chemin ou rentrée en bateau vers Lugano.

Infos pratiques

Balade au départ du Musée des douanes à quelques centaines de mètres de Cantine di Gandria, qu’on rejoint en traversant le lac de Lugano en bateau. 1 h 20 de marche le long des rives boisées et les contreforts du Monte Caprino entre le musée et le village de San Rocco via Cantine di Caprino. Compter 2 h 40 de marche si vous faites le retour à pied. Depuis San Rocco, vous pouvez tout à fait préférer une rentrée sur Lugano en bateau. www.bazg.admin.ch www.lakelugano.ch

Berne

De Bienne à Erlach en passant par l’île Saint-Pierre

En 1854 déjà, deux bateaux à vapeur reliaient tous les jours Nidau à Yverdon. Malgré la concurrence des chemins de fer, le charme n’a pas été rompu. Grâce à la compagnie de navigation du lac de Bienne, on peut toujours goûter au plaisir d’antan. En 50 minutes de cabotage au départ de Bienne, on rallie l’île Saint-Pierre. Une langue de terre si chère à Jean-Jacques Rousseau dont on va, à pied, d’abord faire le tour à la recherche des petites plages de sable bien cachées sous les arbres, idéales pour la baignade et le pique-nique, pour finir par gagner l’ancien cloître clunisien devenu auberge.

Photo: Cathy Gerber

Il sera alors temps de s’engager sur le long chemin des Païens, en passant à mi-parcours par l’île aux Lapins – avec un peu de chance, vous y apercevrez quelques oreilles – avant de traverser la très belle roselière qui précède le charmant bourg médiéval d’Erlach – Cerlier pour les francophones. C’est de son port qu’un bateau vous ramènera en 1 h 15 de délicieuse navigation et quelques haltes le long des rives du lac jusqu’à l’entrée de Bienne.

Infos pratiques

Balade au départ de l’île Saint-Pierre nord, à 50 minutes en bateau du port de Bienne. Près de 2 h de marche à plat pour faire d’abord le tour de l’île avant de rallier, via l’île aux Lapins et le chemin des Païens, le bourg médiéval d’Erlach/Cerlier. De là, retour vers Bienne en bateau le long du vignoble du lac. 1 h 15 de traversée lacustre jusqu’au port de la capitale mondiale de l’horlogerie. www.lacdebienne.ch www.j3l.ch

Au Brienzersee, entre eaux turquoise, forêts et pâturages

C’est depuis 1839 déjà que les bateaux à vapeur fendent les eaux si caractéristiques du lac de Brienz. Des flots qui oscillent entre le vert et le bleu issus des sédiments venus des glaciers qui les entourent. Des particules d’une extrême finesse qui, en s’écoulant avec lenteur, confèrent cette incomparable couleur turquoise. Une féerie à découvrir au départ d’Interlaken Ost pour une mini-croisière jusqu’au charmant bourg d’Iseltwald, sur la rive gauche du lac. Une zone soit dit en passant particulièrement propice à la baignade.

Photo: Switzerland Tourism

De là, le chemin grimpe le long du Mülibach pour gagner la forêt et les pâturages qui surplombent le lac de Brienz. Une succession de petites montées suivies de courtes descentes qui conduit jusqu’aux spectaculaires chutes d’eau de Giessbach, que l’on redescend par de petites passerelles jusqu’au mythique Grandhotel du même nom. De son débarcadère situé en contrebas, on peut rejoindre Brienz en bateau pour un retour à Interlaken en train ou prolonger le plaisir de la navigation en retraversant l’étincelant Brienzersee sur toute sa longueur.

Infos pratiques

Balade au départ du débarcadère d’Iseltwald en provenance d’Interlaken en bateau. Une randonnée de près de 2 h 30 de marche sur les hauteurs de la rive gauche du Brienzersee. Une succession de montées et de descentes à travers bois et pâturages jusqu’à Giessbach, ses chutes d’eau, son Grandhotel et son débarcadère. De là, en 10 minutes, le bateau vous conduit jusqu’à Brienz. www.bls-schiff.ch www.interlaken.ch www.giessbach.ch

Saint-Gall/ Appenzell

Le lac de Constance de bas en haut

Elle n’a certes pas le mystère de la baie d’Halong, il n’empêche, la baie de Rorschach, à l’extrémité du lac supérieur de Constance, a des allures résolument méditerranéennes. Depuis près de 200 ans, des embarcations touristiques la sillonnent notamment pour découvrir le delta du Rhin, réserve naturelle de 2000 hectares, et remonter le cours romantique du Vieux Rhin jusqu’à Rheineck. Ce sera votre itinéraire du jour, qui se poursuivra par une rapide course en train à crémaillère jusqu’à Walzenhausen, en terre appenzelloise.

La suite se fera à pied le long du Chemin des witz, avec ses bornes audio en bois à la gloire de l’humour appenzellois. Deux bonnes heures de marche entre vergers, prairies et forêts à contempler, de haut, le lac de Constance et son arrière-pays, cela jusqu’à Heiden, autrefois station internationale de cure où Henry Dunant passa les dix-huit dernières années de sa vie. De là, retour sur Rorschach et sa baie en train.

Infos pratiques

Balade au départ de Walzenhausen. 2 h 10 de marche le long du Chemin des witz jusqu’à Heiden, ancienne station climatique. Mais au préalable vous aurez savouré une mini-croisière de 1 h 15 de Rorschach à Rheineck via le delta du Rhin et le canal du Vieux Rhin. Puis quelques minutes de train à crémaillère de Rheineck à Walzenhausen. La randonnée pédestre terminée, depuis Heiden, 30 minutes de train vous seront suffisantes pour rallier le port de Rorschach. www.bodensee-schiffe.ch www.appenzellerland.ch www.rorschach.ch

Neuchâtel

En bateau puis à pied le long des gorges du Doubs

Si les gorges du Doubs ont cette singulière allure de fjord, c’est à un formidable éboulement survenu il y a plusieurs millénaires qu’elles la doivent. En verrouillant le passage de l’eau, les rochers éboulés ont contraint la rivière à une formidable cabriole de plus de 27 mètres de haut, le Saut du Doubs. Une merveille que je vous propose de découvrir en bateau, 20 minutes de navigation depuis Les Brenets, en suivant les méandres du cours d’eau qui fait office de frontière naturelle entre la France et la Suisse.

Photo: Switzerland Tourism

Arrivé à la chute, on poursuit à pied en longeant d’abord le lac de Moron et son cirque rocheux de plus de 400 mètres de haut. C’est ensuite le barrage du Châtelot. Le chemin se fait alors plus escarpé jusqu’aux Côtes des Moulins Calame, du nom de cette dynastie d’artisans qui, des siècles durant, y exploitèrent moulins, scierie et forge. A cette hauteur, notre randonnée quitte le Doubs pour grimper en direction de la Roche percée, traverse le bois de Ban pour gagner le hameau du Dazenet et ses pâturages, point final de notre balade.

Infos pratiques

Balade au départ des Brenets à moins de 10 minutes en train du Locle. 20 minutes de bateau jusqu’au Saut du Doubs pour ensuite une marche de 3 h 15 via le lac de Moron, le barrage du Châtelot, les Côtes des Moulins Calame avant de grimper sur le plateau qui domine le Doubs en direction du hameau du Dazenet. De là, on rejoint la gare de La Chaux-de-Fonds en 20 minutes de bus. www.nlb.ch www.postauto.ch

Entre lac et terre, à la découverte du littoral neuchâtelois

Imaginez: par un beau matin d’été, vous embarquez à bord d’un des bateaux de la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat, la LNM, au départ d’Yverdon, pour longer la très belle côte vaudoise puis neuchâteloise du plus grand lac de Suisse, en direction de l’embarcadère de Gorgier-Chez-le-Bart. Une fois à terre, après avoir admiré le pavillon des bains sur pilotis construit en 1907, vous filez à pied le long du très beau sentier du lac qui longe la rive en direction de Bevaix.

Photo: Switzerland Tourism

Parfois résolument sauvage, parfois aménagé, le chemin passe par une succession de sites d’exception, la percée de Treytel, l’écomusée de Bevaix, pour atteindre la Pointe du Grain et ses plages magiques. Une rive bordée de vignes qui grimpent en pente douce jusqu’au promontoire du littoral. Le couloir désormais asphalté vous conduit jusqu’au port du Petit Cortaillod. Après avoir profité de la douceur du bourg et de sa plage, rien de tel que de poursuivre l’aventure lacustre du matin à bord d’un navire de la LNM pour Neuchâtel.

Infos pratiques

Balade au départ du port de Gorgier-Chezle-Bart après un premier parcours en bateau depuis Yverdon-les-Bains. Deux bonnes heures de marche le long du sentier du lac, via Treytel, Bevaix, la Pointe du Grain jusqu’au Petit Cortaillod. De là, mini-croisière jusqu’à Neuchâtel ou possibilité de rallier cette ville en train ou en bus depuis Cortaillod à 30 minutes à pied du port. www.neuchatelrando.ch www.lnm.ch

Vaud

Des hauts du Mont-Pèlerin au port d’Ouchy en passant par Rivaz

Vous croyez certainement déjà tout connaître de Lavaux, détrompez-vous. La balade du jour vous propose d’aller voir derrière les seuls vignobles en terrasses des bords du Léman. Départ de la randonnée à la station supérieure du funiculaire qui de Vevey conduit aux contreforts du Mont-Pèlerin. De là, le chemin file en direction du Haut-Bozon, longe Les Tassonneyres pour serpenter à travers petits bois, prairies et bosquets jusqu’à Cremières avant de remonter en direction du Mont-Chesau.

Photo: Switzerland Tourism

A la hauteur de Pra Gébaz, le sentier part sur la gauche via La Crosse et La Chapelle puis descend en longeant Crêt Bérard, sur les hauts de Chexbres. Le village traversé, la balade retrouve le mythique vignoble, rejoint Rivaz pour gagner la rive du lac jusqu’au débarcadère commun de Rivaz et Saint-Saphorin. Calme et volupté, c’est en bateau que la randonnée se termine, vraisemblablement à bord de La Suisse, le plus beau bateau du monde dit-on, via Cully, Lutry, Pully, jusqu’au port d’Ouchy. On ne s’en lasse pas.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare du Mont-Pèlerin, station supérieure de la ligne du funiculaire Vevey Funi-Mont-Pèlerin. Une randonnée de 3 h 15 de marche à travers la campagne vallonnée qui borde le vignoble de Lavaux, via Cremières, Crêt Bérard, Chexbres, jusqu’à Rivaz et son débarcadère commun avec Saint-Saphorin. De là, mini-croisière jusqu’au port d’Ouchy – attention à bien vérifier l’horaire, il n’y a que deux liaisons par jour. Reste bien évidemment l’option du train. www.mob.ch www.cgn.ch

De Nyon la romaine à la citadelle médiévale de la rive sud du Léman

Des colonnes romaines qui dominent l’esplanade des Marronniers, à un jet de pierre du château de Nyon, on a littéralement l’impression de toucher du doigt la rive sud du Léman. Et pour cause, il n’y a guère que 6 kilomètres qui séparent les deux côtes du lac à cette hauteur. Au départ de la Noviodunum de César, 20 minutes de bateau à peine et vous voilà déjà au village médiéval d’Yvoire, qualifié de perle du Léman.

Rapide tour de sa citadelle, de son jardin des Cinq Sens et le chemin file via la rue des Mollards le long du parcours de grande randonnée du Littoral du Léman en direction de la Pénatière puis de l’Oratoire jusqu’au port de Nernier, l’autre charmant bourg moyenâgeux voisin. Un parcours bucolique baptisé le sentier Vegetti, du nom d’un peintre piémontais, Enrico Vegetti, qui s’installa à Nernier au tout début du XXe siècle. L’artiste a sillonné la région, dont il a peint les charmes. Le retour vers Yvoire peut se faire à pied ou en bateau selon l’humeur.

Infos pratiques

Balade au départ du port d’Yvoire, sur la rive française du Léman, à 20 minutes en bateau de Nyon. Il faut compter deux petites heures de marche pour un aller-retour bucolique entre Yvoire et Nernier, en suivant en partie le GRP du Littoral du Léman avant de bifurquer vers Nernier et son port. Pour ceux qui veulent se contenter de l’aller simple, il y a la possibilité de regagner Nyon en bateau directement depuis Nernier. www.visit-yvoire.com www.nernier.eu www.cgn.ch

Fribourg

De Praz à La Sauge par le Mont-Vully si cher aux Helvètes

Qui sait, c’est peut-être à bord du Vully que vous quitterez les remparts de Morat pour une lumineuse traversée du lac vers Praz, l’un des huit villages qui constituent la commune de Mont-Vully. C’est du port de ce hameau vigneron que débute notre balade presque exclusivement en terre fribourgeoise. Le chemin file par le vignoble pour grimper à travers le bois de Sur le Vau de Praz jusqu’au plateau de Plan Châtel.

Photo: Switzerland Tourisms

On part alors sur la droite pour une courte halte au reli-quat de l’habitat fortifié des Helvètes avant de faire le tour du Plan proprement dit et son somptueux panorama. Retour ensuite vers le Champ Pantillon pour une descente vers la Plaine à travers la forêt En Rosaires via le Creux Pissiau jusqu’aux rives du canal de la Broye. Un cours d’eau ombragé que l’on remonte en rive gauche en direction de La Sauge, son Centre-Nature dédié à la protection des oiseaux, son hôtel et sa ferme. Après une indispensable visite du site, on peut reprendre le bateau soit pour un retour à Morat, soit en direction de Neuchâtel.

Infos pratiques

Balade au départ de Praz après une rapide traversée du lac en bateau depuis Morat. Une randonnée de plus de 2 h 30 de marche d’abord en montée à travers le vignoble du Vully puis par la forêt qui précède le plateau de Plan Châtel, suivi d’une large descente jusqu’aux rives du canal de la Broye jusqu’à La Sauge et son Centre-Nature BirdLife. De là, retour en bateau, soit vers Morat, soit vers Neuchâtel. www.lnm.ch www.birdlife.ch

Nidwald

Là où le chapitre des quatre cantons tenait ses diètes

L’auberge de Treib, en terre uranaise, est en quelque sorte le premier palais fédéral de Suisse. Durant près de trois siècles, c’est en effet dans ses murs que se tenaient les diètes où se réglaient problèmes et conflits entre Uri, Schwytz, Unterwald et Lucerne, les quatre cantons forestiers (Vierwaldstätter), berceau de la Suisse. Treib qu’on rejoint en bateau depuis le port de Brunnen, point de départ de notre randonnée au cœur du lac des Quatre-Cantons.

Photo: Switzerland Tourism

Après avoir traversé de douces prairies puis des forêts escarpées qui bordent le plan d’eau, le chemin rejoint les spectaculaires cascades de Risletenschlucht, une succession de chutes d’eau qui se jettent dans le lac aux portes de Beckenried. Dans la paroi rocheuse qui suit, on peut voir des traces d’iguanodons, ces fameux dinosaures à bec d’oiseau, dont un géologue a retrouvé les empreintes il y a plus de vingt ans. Toujours sur les rives du lac, la randonnée se poursuit jusqu’au charmant port nidwaldien de Beckenried. De là, mythique traversée en bateau au cœur du Vierwaldstättersee, jusqu’à Lucerne. Inoubliable.

Infos pratiques

Balade au départ de l’auberge de Treib à 10 minutes en bateau de Brunnen. Une randonnée ensuite de plus de 3 h 15 de marche entre prairies et forêts sur les rives et à travers les contreforts du lac des Quatre-Cantons jusqu’au port de Beckenried. La suite se fait en bateau via Vitznau et Weggis jusqu’à Lucerne. 1 h 15 de traversée lacustre. www.lakelucerne.ch www.cff.ch

Valais

Au cœur de la portion valaisanne du Léman

A la toute fin du XIXe siècle, le Bouveret, qui n’était jusque-là qu’un petit port où les barques étaient, et pour cause, contraintes de tourner, en clair de «Bouviret», pour redescendre en direction de Genève, le Bouveret, donc, se rêve soudain l’égal d’Evian la voisine. Les hôtels-pensions y poussent comme des champignons. Et pour mieux accueillir les premiers touristes on y construit un véritable complexe portuaire. De cette époque reste certainement le plus beau débarcadère du Léman, avec son kiosque et son comptoir Belle Epoque quasi d’origine.

Photo: Switzerland Tourism

C’est de là, en provenance par exemple de Vevey en bateau ou de Saint-Maurice en train, que débute la balade du jour. Une belle randonnée qui gagne d’abord les hauts du village du bout du lac pour traverser ensuite la forêt qui surplombe le Léman via L’Essert, La Frémy, Grand-Forêt et Vignoles pour atteindre Saint-Gingolph, la binationale. De là, retour au Bouveret en bateau ou en train selon vos envies.

Infos pratiques

Balade au départ du débarcadère du Bouveret que l’on aura rejoint soit en train depuis Saint-Maurice, soit (mieux) en bateau depuis Vevey. A peine 1 h 30 de marche d’abord en légère montée vers les hauts du Bouveret, puis à travers la forêt qui surplombe le Léman le long des contreforts du Grammont, via L’Essert, La Frémy, Grand-Forêt et Vignoles jusqu’aux portes de Saint-Gingolph. Le retour peut se faire via Le Bouveret en train ou en bateau de la CGN. www.port-valais.ch www.cgn.ch

France voisine

Aux eaux d’Evian et sa source par les eaux

Quoi de plus naturel que de se rendre à Evian-les-Bains par voie lacustre à bord d’une des nombreuses navettes quotidiennes qui relient Lausanne-Ouchy à la rive sud du Léman? Une fois n’est pas coutume, on oubliera le Palais Lumière, le marché bihebdomadaire, le casino, emblèmes de la cité savoyarde, pour une randonnée sur les hauteurs de la cité des eaux. Une première halte à la source Cachat, histoire de remplir sa gourde du précieux breuvage à qui Evian doit sa renommée, et hop, on grimpe jusqu’à l’Hôtel Royal pour longer sa succession de parcs en direction de la mairie de Neuvecelle voisine via l’avenue du Flon.

Photo: Shutterstock

A l’intersection entre l’avenue de Montigny et le chemin des Houches qui suivent, le chemin grimpe de nouveau pour rejoindre l’itinéraire de grande randonnée du Littoral du Léman. Un parcours délicieux à l’orée des Bois du Pelloux et de Forchez qui va vous ramener jusqu’aux rives du lac en passant par Evian-les-Bains de la Belle Epoque.

Infos pratiques

Balade au départ du débarcadère d’Evian. Une randonnée en boucle de plus de 2 h 30 de marche pour 200 mètres de montée et autant de descente, qu’on peut légèrement raccourcir, au besoin, en prenant le funiculaire qui du centre d’Evian conduit à l’Hôtel Royal. Une promenade sur les hauteurs de la cité savoyarde via la mairie de Neuvecelle pour rejoindre ensuite le GRP Littoral du Léman qui longe les Bois du Pelloux et de Forchez avant de redescendre jusqu’au quai du Baron de Blonay. www.evian-tourisme.com www.cgn.ch

Grisons

Sur les rives et les eaux du mythique lac de Sils

Voilà bientôt 120 ans déjà que la famille Giani, venue du lac de Côme, exploite ce qui constitue tout simplement la plus haute compagnie de navigation d’Europe, la seule d’ailleurs du canton des Grisons. De juin à octobre, quatre fois par jour, le Sils, avec ses 30 places, fend les eaux du lac du même nom situé à 1800 mètres d’altitude. Une croisière de rêve de 40 minutes entre Sils Maria et Maloja, là où l’Inn, affluent du Danube, prend sa source.

Photo: Switzerland Tourism

Ce que vous aurez admiré à l’aller du pont du bateau, c’est à pied que vous le découvrirez dans une autre perspective en longeant la rive droite du lac pendant un retour qui vous ramènera vers Sils Maria. Un large chemin de terre qui serpente entre prairies sèches, arolles et petites bâtisses, toujours à proximité immédiate du plan d’eau, en passant par le hameau d’Isola, jusqu’à la presqu’île de Chastè. Un joyau du lac de Sils, lieu de prédilection de Nietzsche, dont vous ne manquerez pas de faire le tour avant de rejoindre le village de Sils Maria.

Infos pratiques

Balade au départ de Sils Maria, à 15 minutes en bus de Saint-Moritz. Une randonnée qui débute par une traversée du lac de Sils de 40 minutes en bateau jusqu’au débarcadère de Maloja. De là, retour vers Sils à pied, plus de 2 h 30 de marche le long de la rive droite du lac en passant par Isola, sans oublier de faire le tour de la magique presqu’île de Chastè et son rocher dédié au philosophe Friedrich Nietzsche. www.sils.ch www.postauto.ch