Les plus intrépides partiront à la découverte de ce plus grand plan d’eau du Jura en faisant le tour intégralement à pied, soit 22 km et 5 h 30! Les plus sages apprécieront cette destination à petite dose, en commençant par ce charmant tronçon. Après une pause gourmande à l’hôtel Bellevue au Rocheray, balade digestive le long des berges et des plages sauvages. Le sentier s’enfonce dans une forêt, puis traverse une roselière. Pour se déplacer dans la zone marécageuse en toute sécurité, de longs pontons font la joie des enfants et permettent d’apprécier la flore sans oublier la vue sur la Dent-de-Vaulion. Une balade courte accessible à tous.

Une visite du plus grand vignoble de Suisse est indispensable en cette année de Fête des vignerons… pour découvrir quels sont les trois soleils qui dardent leurs rayons sur le chasselas. Tout au long du chemin viticole, qui peut être raccourci en s’arrêtant à Cully, bistrots et caveaux proposent des dégustations: une bonne excuse pour faire une pause et se redonner du courage avant de continuer le chemin qui monte et qui descend entre les terrasses façonnées dès le XIIe siècle et classées au patrimoine de l’Unesco.

Il faut avoir le pied sûr et être un randonneur confirmé pour traverser le glacier et le plateau couvert de névés, mais le panorama sur les Alpes et le Mont-Blanc vaut bien l’effort. Le sentier passe ensuite par la cabane Prarochet, qui sert de délicieux gâteaux. Le promeneur poursuit sa descente jusqu’à la source de la Sarine et, passé le haut plateau et le barrage de Sanetsch, arrive au téléphérique des Forces motrices qui le ramène jusqu’à Gsteig.

Du Glacier des Diablerets à Sanetsch (VD et VS) La balade des contrastes entre glacier et haute montagne. ► 13 km – 4 h – Exigeant.

C’est une randonnée à tout point de vue fabuleuse qui débute à Sonogno, dans ce bijou qu’est le Val Verzasca. Le chemin longe constamment la rivière, traversant des forêts de bouleaux, de mélèzes et des marécages puis, de Brione à Lavertezzo, passe près d’une trentaine de sculptures. Car le Val Verzasca est un endroit paradisiaque, avec ses villages paisibles, souvent restaurés avec soin (comme Frasco), ses ponts suspendus, ses petites plages isolées avec criques et rochers polis qui incitent à la baignade. Une halte dans un grotto est un passage obligé, pour un risotto, une polenta ou juste un verre de merlot.

5 Le chemin des bisses Vallon de Nendaz (VS)

Une balade sans effort en altitude pour prendre le temps de respirer l’air pur.

► 13 km – 3 h 30 – Facile.

C’est pour moi? Si vous aimez les balades à plat, vous serez ravi, le dénivelé est faible: les bisses sont pratiquement parallèles aux courbes de niveau. Bien adapté aux familles.

L’un des plus beaux circuits de bisses part de Nendaz, puis suit le bisse du Milieu jusqu’à Planchouet. Le cheminement, agréable, permet de traverser des forêts d’épicéas et de mélèzes, de photographier d’adorables mayens. Arrêt obligatoire à l’auberge Les Bisses, pour sa terrasse accueillante, ses bons petits plats et son choix de fondues. Pour le retour, vous suivez le bisse Vieux, qui traverse un paysage romantique, des prairies en fleurs, des cultures de framboisiers, jusqu’à Nendaz. Les sentiers qui longent ces bisses ont l’avantage d’être doucement inclinés, de traverser des sites variés, de fournir des échappées surprenantes sur la vallée, les villages et les montagnes.

En route! Départ de la boucle à Haute-Nendaz, atteignable en car postal. Praticable de mai à octobre.

6. Leçon de géologie au Creux-du-Van

Noiraigue (NE)

Le plus impressionnant des cirques rocheux offre une vue panoramique.

► 14 km – 4 h 35 – Moyen.

C’est pour moi? 800 mètres de dénivelé certes, mais pique-niquer au sommet de la crête entouré de bouquetins avec une vue à couper le souffle efface tous les efforts! Pour redescendre, on prévoit des bâtons pour ménager ses genoux.

Au Creux-du-Van, qui domine le lac de Neuchâtel, le paysage forme un gigantesque cirque naturel façonné par le long travail de l’eau et de la glace contre la roche. Après une montée de 780 mètres de dénivelé, les bouquetins sont là pour vous accueillir sur le bord de ce grandiose amphithéâtre, avec des falaises de 160 mètres de haut. On ne se penche pas! Le sentier longe le bord de ce phénomène géologique sur 1 kilomètre avant de plonger vers Noiraigue. Les sifflements des marmottes raviront les amoureux de nature.

En route! Départ du circuit à la gare de Noiraigue. Praticable de mai à octobre. Eviter les week-ends en été avec la foule de touristes qui montent en voiture!

7. Le long du fleuve tranquille

De Genève à La Plaine (GE)

A deux pas de la ville, une balade au fil du Rhône totalement dépaysante.

► 22 km – 5 h – Facile.

C’est pour moi? Un cadre enchanteur, des chants d’oiseaux, cette balade plaira aux amoureux de nature. Pour raccourcir le trajet, on peut prendre le bateau jusqu’à Verbois, pour une croisière sur le Rhône, et revenir à pied.

Départ du centre de Genève, à la Jonction, où Rhône et Arve s’épousent pour toujours. En quelques pas, le promeneur quitte l’univers trépidant de la ville pour se plonger en pleine jungle. Un large chemin longe la rive gauche, face aux vignes et coteaux ensoleillés. Là, au cœur d’un territoire protégé, plus de 70 espèces d’animaux (dont de nombreux oiseaux) s’ébattent en pleine nature. Toute proche, la réserve naturelle du Moulin-de-Vert, à la faune et à la flore très diversifiées, s’est formée sur un ancien méandre du Rhône. Les très beaux villages de Cartigny et d’Avully méritent une halte. A La Plaine, un pont enjambe le fleuve et permet de rejoindre la gare.

En route! Aller: train jusqu’à Genève-Cornavin. Retour: train au départ de La Plaine. Praticable toute l’année.

8. Des dentelles de rochers

Les Gastlosen (FR et BE)

Ce circuit est une merveille pour les yeux: la flore et la géologie y sont uniques.

► 11,9 km – 4 h 30 – Moyen.

C’est pour moi? Le chemin de montagne nécessite des chaussures de rando, le passage du col est délicat mais plutôt court. Mieux vaut l’attaquer à la montée, donc en faisant le circuit comme décrit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Et éviter le temps pluvieux pour ne pas glisser…

Le chemin de montagne longe les parois impressionnantes de la chaîne des Gastlosen, au sud de Jaun, en traversant forêts et alpages. Au Chalet du Soldat, une halte s’impose, pour le panorama sur la Gruyère, mais aussi l’accueil au son du cor des Alpes et les plats du terroir. Un sentier étroit et raide monte jusqu’au col du Loup; de là, splendide point de vue sur les Alpes bernoises et les sommets des 4000 valaisans en toile de fond. Puis on reprend le sentier où se succèdent prairies alpines et forêts de montagne pour revenir à Musersbergli, où l’on redescend en télésiège jusqu’à Jaun.

En route! Boucle depuis Jaun/Musersbergli, accès en télésiège. Praticable de juin à octobre.