DE
FR

Succession de Thierry Burkart
Un duo se profile pour co-présider le PLR

Selon toute vraisemblance, le PLR aura pour la première fois deux personnes à sa tête: une conseillère nationale saint-galloise et un conseiller aux Etats glaronais se présentent comme co-présidents.
Publié: 18:23 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Partager
Écouter
1/4
Thierry Burkart a démissionné de son poste de président du PLR.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise Susanne Vincenz-Stauffacher sont candidats à la co-présidence du PLR. Ils l'ont annoncé mercredi à Mollis (GL) au terme du délai fixé pour les candidatures.

A lire aussi
De nouvelles figures politiques se désistent pour la présidence du PLR
Nantermod, de Quattro...
De nouvelles figures politiques se désistent pour la présidence du PLR
Après la démission de Burkart, ses successeurs sont au coude-à-coude
Tout pour la présidence du PLR
Après la démission de Burkart, ses successeurs sont au coude-à-coude

Fonctionner avec une co-présidence, avec deux personnes aux positions identiques, permet de mettre en place un double pouvoir, ont déclaré les deux candidats sur le site de la Fête suisse de lutte à Mollis. De plus, Mme Vincenz-Stauffer souhaite garder un pied dans sa profession d'avocate. Agée de 58 ans, la Saint-Galloise siège au Conseil national depuis 2019. Elle a présidé les Femmes PLR de 2020 jusqu'en mars dernier. 

De son côté, M. Mühlemann (46 ans) est sénateur depuis un an et demi. Durant cette période, il s'est fait un nom à la Chambre des cantons. Il a auparavant été conseiller d'Etat et Landammann dans le canton de Glaris.

Rimoldi candidat

Plusieurs noms ont été envisagés avant la date limite de candidature, comme celui du Neuchâtelois Damien Cottier. Le quinquagénaire préside le groupe parlementaire du PLR et siège au Conseil national depuis 2019.

Mercredi, le président du mouvement Mass-Voll Nicolas Rimoldi a également annoncé sa candidature à la présidence du PLR. Mais sa tentative semble vouée à l'échec, puisqu'il n'est pas membre du parti.

Le président du PLR Thierry Burkart quittera ses fonctions au mois d'octobre. Une commission interne au parti s'est occupée de lui trouver un successeur, fixant la date limite de candidature à ce mercredi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus