Plusieurs figures du PLR renoncent à la présidence du parti à la veille de la date limite des candidatures. Philippe Nantermod, Hans-Peter Portmann et Jacqueline de Quattro se retirent, laissant la voie ouverte à Benjamin Mühlemann et Susanne Vincenz-Stauffacher.

De nouvelles figures politiques se désistent pour la présidence du PLR

De nouvelles figures politiques se désistent pour la présidence du PLR

Philippe Nantermod a annoncé n'être pas intéressé à présider le PLR. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère nationale vaudoise Jacqueline de Quattro, le conseiller national valaisan Philippe Nantermod et son collègue zurichois Hans-Peter Portmann renoncent à se porter candidats à la présidence du PLR, un jour avant la date limite de dépôt des candidatures. Avant eux, de nombreux parlementaires considérés comme favoris s'étaient déjà retirés de la course.

Déjà pressenti pour succéder à Petra Gössi à la présidence du PLR, Philippe Nantermod, 41 ans, a fait savoir mardi à l'agence de presse Keystone-ATS qu'il ne se mettait pas à disposition pour succéder au conseiller aux Etats argovien Thierry Burkart, qui quittera la présidence du PLR en octobre. Le Valaisan a déjà quitté la vice-présidence l'an dernier.

Jacqueline de Quattro pas intéressée

Hans-Peter Portmann, âgé de 62 ans, écrit pour sa part à Keystone-ATS «qu'il y a suffisamment de forces plus jeunes qui peuvent très probablement, dans le cadre d'une co-présidence, rassembler tout l'éventail de la base du parti». Sa position nettement à droite du centre se heurterait probablement à trop de résistance.

Jacqueline de Quattro a fait savoir à l'agence de presse qu'elle n'était pas intéressée. La Vaudoise de 65 ans avait préalablement indiqué qu'elle devait discuter au sein du parti avant de prendre une décision.

Mühlemann sur les rangs?

Selon les déclarations publiques qu'il a faites jusqu'à présent, le conseiller aux Etats glaronais Benjamin Mühlemann montre une certaine envie de devenir président. Agé de 46 ans, il siège depuis un an et demi à la Chambre haute et s'y est fait un nom. Il a déclaré à la radio SRF que sa candidature dépendrait du soutien de son entourage et de la compatibilité de son emploi du temps avec ses autres tâches.

Susanne Vincenz-Stauffacher a également fait part de son intérêt. La conseillère nationale saint-galloise et ancienne présidente des Femmes PLR a pris le temps de la réflexion. La politicienne de 58 ans a déclaré aux chaînes de télévision de CH-Media qu'elle réfléchissait sérieusement à une candidature, car son cœur bat pour le PLR. Au vu des refus des différents autres «papables», cela la place en pole position.

Les favoris se désistent

Le conseiller aux Etats lucernois Damian Müller, longtemps considéré comme le grand favori, avait annoncé vendredi qu'il renonçait à se présenter. Le quadragénaire a déclaré qu'il ne voulait pas être un politicien à plein temps. Avant lui, d'autres favoris comme Andri Silberschmidt et Andrea Caroni avaient déjà jeté l'éponge.

Andri Silberschmidt, 31 ans, conseiller national zurichois et vice-président du PLR, a expliqué qu'il venait de devenir père et de créer une entreprise. Andrea Caroni, 45 ans, conseiller aux Etats d'Appenzell Rhodes-Extérieures, a renoncé pour des raisons familiales et parce qu'il s'écarte parfois de la ligne du parti. En outre, son rôle actuel de président du Conseil des Etats n'est pas compatible avec une candidature à la tête du parti.

Thierry Burkart se retire de la présidence du parti après quatre ans. Pour lui succéder, le PLR a mis en place une commission de recherche dirigée par le conseiller national zurichois Beat Walti. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à mercredi.