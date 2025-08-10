La 31e édition de la Street Parade à Zurich s'est déroulée sans incident majeur. Malgré 48 arrestations et des saisies de drogues, l'événement a rassemblé 800'000 ravers dans une ambiance festive, marquée par une forte chaleur.

800'000 ravers, 48 arrestations, un blessé grave et beaucoup de bobos

1/4 La Street Parade a accueilli quelque 800'000 ravers ce week-end à Zurich... Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La police a arrêté 48 personnes et saisi des centaines de comprimés d'ecstasy et 50 g de cocaïne dans le cadre de la Street Parade organisée samedi à Zurich. Une douzaine de participants ont été placés en cellule de dégrisement.

Le grand rendez-vous de la techno, baigné de soleil, a attiré quelque 800'000 ravers dans la cité des bords de la Limmat. Malgré quelques incidents, le bilan est positif, ont indiqué dimanche les organisateurs et la police municipale. Les 34 degrés ambiants ont occasionné çà et là quelques surchauffes, aux effets potentiellement renforcés par certaines drogues.

Contrairement à l'année dernière, les bagarres qui se sont produites n'ont pas provoqué de blessé grave. Néanmoins, pas moins de 757 personnes ont dû recevoir des soins, pour des problèmes divers comme des écorchures, des intoxications ou des difficultés cardio-respiratoires. Une personne a été hospitalisée dans un état critique.