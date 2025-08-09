La Street Parade transforme Zurich en capitale de la fête. Les supermarchés augmentent leurs stocks d'alcool pour répondre à la demande massive, offrant des prix bien plus bas que les stands officiels de l'événement.

1/8 Samedi matin, les derniers préparatifs de la Street Parade sont encore en cours. Photo: Robin Wegmüller

Robin Wegmüller

Des centaines de milliers de personnes se rassemblent aujourd’hui à Zurich pour célébrer la Street Parade au rythme effréné de la techno. Si les caisses de l’organisateur résonnent, celles des détaillants alentours connaissent également un véritable boom, porté par une forte demande en boissons alcoolisées.

Des centaines de milliers de visiteurs attendus

Samedi matin, le calme règne encore sur le site du Seebecken à Zurich, mais les préparatifs sont déjà bien avancés. Stands de marché et bars sont en place, tandis que de nombreuses barrières et bornes en goudron balisent le parcours où des centaines de milliers de fêtards sont attendus.

L’association Street Parade n’est pas la seule à se préparer pour cette grande fête, ni aux nombreux amateurs de boissons alcoolisées. À la Coop de la gare de Stadelhofen, les stocks de boissons sont prêts à être écoulés par palettes entières: alcopops en canettes, packs de bières, vodka en bouteilles d’un litre... Un impressionnant stock révélé par les photos d’un lecteur.

Dans les filiales d’Aldi et Lidl situées à la gare de Stadelhofen, ainsi que dans l’ancienne poste Fraumünster, la situation est similaire. Là où l’on trouve habituellement des fruits et légumes, des rayons entiers sont désormais dédiés aux canettes de bière. Le réassort en alcool est déjà en place dans de nombreux points de vente. La demande s’annonce énorme ce samedi. Pour les commerces alentour, c’est clairement l’un des jours à plus fort chiffre d’affaires de l’année.

Des prix très élevés sur les stands officiels

Pour répondre à cette demande, Coop, Lidl et Aldi affirment élargir leur offre de boissons alcoolisées le jour de la Street Parade. Les fêtards s’approvisionnent régulièrement auprès des grandes surfaces sur le chemin du défilé techno, profitant de tarifs bien plus avantageux que sur les stands officiels.

En effet, sur les stands de la Street Parade, il faut débourser 9,50 francs pour une canette de Heineken (0,5 litre). Les Desperados, Smirnoff Ice et Prosecco en canette sont à 11 francs, tandis que les long drinks (40 ml) s’affichent à 16 francs. À titre de comparaison, une canette de 0,5 litre de Quöllfrisch est vendue 1,90 franc à la Coop. Les alcopops comme Smirnoff Ice démarrent à 2,60 francs.

Les boissons non alcoolisées ne sont pas en reste: une eau minérale est à 6 francs, un Coca à 7,50 francs et la consigne de 2 francs n’est pourtant pas incluse dans ces prix. Comme chaque année, un franc par boisson vendue est reversé à la protection de l’environnement. Les tarifs sont restés stables par rapport à l’année précédente.

Des prix élevés justifiés par les organisateurs

Pourquoi de tels prix sur les stands de la Street Parade? Les organisateurs invoquent les coûts liés à l’événement. La fête techno est gratuite pour le public, mais financée en grande partie par la vente de boissons, expliquent-ils. Sur son site internet, l’association précise qu’elle «ne travaille pas dans un but lucratif». Les éventuels bénéfices sont réinvestis pour les éditions futures ou reversés à des institutions d’utilité publique.