Le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder élargit l'enquête pour antisémitisme contre Alain Soral. De nouveaux propos tenus sur les réseaux sociaux ont été ajoutés à l'instruction ouverte depuis le printemps 2024.

Le Parquet vaudois étend son enquête sur Alain Soral pour antisémitisme

Le Parquet vaudois étend son enquête sur Alain Soral pour antisémitisme

ATS Agence télégraphique suisse

Le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder a étendu l'instruction pénale en cours à l'encontre d'Alain Soral pour antisémitisme. De nouveaux faits, à savoir des propos tenus ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, ont été ajoutés au dossier.

L'information, révélée par le site watson.ch, a été confirmée mercredi par Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois, sollicité par Keystone-ATS.

Le Parquet a ouvert cette instruction au printemps 2024 pour des propos présumés antisémites, à la suite notamment d'une dénonciation de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD). L'enquête s'étend désormais «aux faits dénoncés par les autorités françaises portant sur des propos publiés sur les réseaux sociaux en novembre 2025.»

Multiples condamnations

S'y ajoute «une auto-saisine» du Ministère public, relative à des déclarations en lien avec l'affaire Epstein datant de février 2026. Dans les deux cas, ces propos sont «susceptibles d'être constitutifs de discrimination et incitation à la haine envers des personnes de confession juive», explique Vincent Derouand. Il précise que, techniquement, il n'y a pas de seconde procédure pénale, «mais de nouveaux faits susceptibles d'être pénalement répréhensibles qui ont été ajoutés au dossier en cours.»

Alain Soral, de son vrai nom Alain Bonnet, s'est réfugié en terre vaudoise en 2019 pour échapper à la justice française, qui l'a condamné à de multiples reprises. L'idéologue d'extrême droite a aussi déjà été condamné en Suisse. Le Tribunal fédéral avait prononcé en avril 2024 une peine de prison de 40 jours pour des propos homophobes à l'égard d'une journaliste.