DE
FR

«Ça me fait encore mal»
Une simple baignade dans l'Aar bascule lorsqu'un silure le mord au pied

Simon Lüdi, un nageur habitué de l'Aar à Soleure, a été mordu au pied par un silure d'environ 1,50 m lors d'une baignade. Blessé sans gravité, il a reçu des soins et assure que cette rare attaque ne l'empêchera pas de retourner nager dans la rivière.
Publié: 22:10 heures
1/5
Simon Lüdi, âgé de 62 ans, a été mordu par un silure du côté de Soleure.
Photo: DR
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik Berger

Simon Lüdi, directeur d'une entreprise de logiciels et passionné de nage en rivière, pensait vivre une baignade comme les autres. Dimanche, il s'est mis à l'eau dans l'Aar, à environ 200 mètres en aval du pont de Rötib, à Soleure, un parcours qu'il emprunte régulièrement depuis des années. «En été, je vais me baigner tous les jours. Il ne m'est encore jamais rien arrivé», raconte-t-il à Blick.

Mais cette fois, sa baignade tourne court. Alors qu'il nage, une vive douleur lui traverse soudain le pied gauche. «Quelque chose m'a attrapé!, comprend-il aussitôt. J'ai eu peur. Et j'ai essayé de me dégager en donnant des coups de pied.»

Pour comprendre ce qui vient de se passer, Simon Lüdi replonge dans l'eau trouble. C'est alors qu'il aperçoit l'auteur de l'attaque. «Je me suis retrouvé nez à nez avec un silure!» Le poisson, long d'environ un 1m50, prend lui aussi peur et disparaît aussitôt dans les eaux sombres.

«Un tiers de mon pied dans sa gueule»

Ce n’est qu'une fois sur la terre ferme que Simon Lüdi prend conscience de ce qui vient de se passer. «Le silure avait sans doute un tiers de mon pied dans sa gueule», raconte-t-il. Le soixantenaire rassemble rapidement ses affaires et se rend chez le médecin. Comme il a été récemment vacciné contre le tétanos, celui-ci se contente de désinfecter et de panser la plaie.

A lire aussi
Un plongeur filme un énorme silure aux Bains des Pâquis
Avec vidéo
«Ce n'est pas méchant»
Un plongeur filme un énorme silure aux Bains des Pâquis
Ce pêcheur a capturé le plus grand silure de Suisse, il nous raconte
Témoignage
Le récit du pêcheur
«Le silure était presque aussi gros que mon bateau»

La frayeur s'est entre-temps dissipée. Simon Lüdi rit maintenant lorsqu'il raconte cette rencontre fatidique avec le silure mordant de l'Aar, bien qu'il ressente encore des douleurs. «Même aujourd'hui, trois jours plus tard, ça me fait encore mal.» Mais il ne se privera pas pour autant d’une baignade rafraîchissante dans l'Aar à l'avenir. «Les premières fois, j'aurai sûrement un petit sentiment de malaise.»

Les attaques de silures contre des humains restent toutefois extrêmement rares. Un cas avait néanmoins marqué les esprits l'été dernier en Bavière. Dans le lac de Brombach, un silure de deux mètres de long et de 90 kilos avait blessé au moins cinq baigneurs en les mordant à plusieurs reprises près d'un îlot flottant. L'animal avait finalement été abattu par la police.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus