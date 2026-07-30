Simon Lüdi, un nageur habitué de l'Aar à Soleure, a été mordu au pied par un silure d'environ 1,50 m lors d'une baignade. Blessé sans gravité, il a reçu des soins et assure que cette rare attaque ne l'empêchera pas de retourner nager dans la rivière.

Une simple baignade dans l'Aar bascule lorsqu'un silure le mord au pied

Une simple baignade dans l'Aar bascule lorsqu'un silure le mord au pied

Patrik Berger

Simon Lüdi, directeur d'une entreprise de logiciels et passionné de nage en rivière, pensait vivre une baignade comme les autres. Dimanche, il s'est mis à l'eau dans l'Aar, à environ 200 mètres en aval du pont de Rötib, à Soleure, un parcours qu'il emprunte régulièrement depuis des années. «En été, je vais me baigner tous les jours. Il ne m'est encore jamais rien arrivé», raconte-t-il à Blick.

Mais cette fois, sa baignade tourne court. Alors qu'il nage, une vive douleur lui traverse soudain le pied gauche. «Quelque chose m'a attrapé!, comprend-il aussitôt. J'ai eu peur. Et j'ai essayé de me dégager en donnant des coups de pied.»

Pour comprendre ce qui vient de se passer, Simon Lüdi replonge dans l'eau trouble. C'est alors qu'il aperçoit l'auteur de l'attaque. «Je me suis retrouvé nez à nez avec un silure!» Le poisson, long d'environ un 1m50, prend lui aussi peur et disparaît aussitôt dans les eaux sombres.

«Un tiers de mon pied dans sa gueule»

Ce n’est qu'une fois sur la terre ferme que Simon Lüdi prend conscience de ce qui vient de se passer. «Le silure avait sans doute un tiers de mon pied dans sa gueule», raconte-t-il. Le soixantenaire rassemble rapidement ses affaires et se rend chez le médecin. Comme il a été récemment vacciné contre le tétanos, celui-ci se contente de désinfecter et de panser la plaie.

La frayeur s'est entre-temps dissipée. Simon Lüdi rit maintenant lorsqu'il raconte cette rencontre fatidique avec le silure mordant de l'Aar, bien qu'il ressente encore des douleurs. «Même aujourd'hui, trois jours plus tard, ça me fait encore mal.» Mais il ne se privera pas pour autant d’une baignade rafraîchissante dans l'Aar à l'avenir. «Les premières fois, j'aurai sûrement un petit sentiment de malaise.»

Les attaques de silures contre des humains restent toutefois extrêmement rares. Un cas avait néanmoins marqué les esprits l'été dernier en Bavière. Dans le lac de Brombach, un silure de deux mètres de long et de 90 kilos avait blessé au moins cinq baigneurs en les mordant à plusieurs reprises près d'un îlot flottant. L'animal avait finalement été abattu par la police.