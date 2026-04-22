DE
FR

Panne résolue chez Skyguide
Les restrictions de vol à l'aéroport de Zurich sont levées

Le problème technique de Skyguide à Zurich, survenu dans la nuit du 21 au 22 avril, est résolu. Les restrictions de vols ont ainsi pu être levées après une mise à jour des systèmes.
Publié: il y a 47 minutes
1/2
Le problème technique de Skyguide à Zurich, survenu dans la nuit du 21 au 22 avril, est résolu.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une mise à jour a permis de résoudre le problème technique survenu au centre de contrôle du trafic aérien Skyguide mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, le système dont les contrôleurs aériens ont besoin pour guider les avions à l'arrivée ne fonctionnait plus de manière fiable.

Une mise à jour a permis de rétablir les systèmes de tous les postes de travail touchés par le problème technique. Skyguide a ensuite pu lever les restrictions de capacité d'approche à l'aéroport de Zurich, a indiqué une porte-parole de Skyguide en fin de journée, à Keystone-ATS.

Mercredi matin, par mesure de précaution, le contrôleur aérien avait réduit la capacité d'approche de 30%, car les avions avec un retard important n'étaient pas affichés de manière fiable dans le système. Ce système aide les contrôleurs aériens à guider les appareils à l'arrivée, a expliqué Skyguide dans un communiqué.

«Pas de retards supplémentaires»

Les contrôleurs ont donc dû prendre en charge manuellement les vols concernés. Cette procédure, éprouvée, prend plus de temps, selon l'entreprise.

A lire aussi
Un mystérieux avion atterrit à l'aéroport de Zurich aux heures de couvre-feu
A 4h du matin
Un mystérieux avion atterrit à l'aéroport de Zurich aux heures de fermeture
Le risque de pénurie de kérosène risque de clouer très bientôt les avions au sol
Dès le mois de mai
Une pénurie de kérosène pourrait très bientôt clouer les avions au sol

Il n'y a finalement eu «pratiquement pas de retards supplémentaires», a souligné le contrôleur du ciel. La capacité de l’aéroport de Zurich était de toute façon réduite en raison de la bise. Tant que celle-ci soufflera, les restrictions liées aux conditions météorologiques se poursuivront. Elles n’ont toutefois aucun lien avec l’incident technique, a déclaré Skyguide à Keystone-ATS.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus