Le problème technique de Skyguide à Zurich, survenu dans la nuit du 21 au 22 avril, est résolu. Les restrictions de vols ont ainsi pu être levées après une mise à jour des systèmes.

Les restrictions de vol à l'aéroport de Zurich sont levées

Les restrictions de vol à l'aéroport de Zurich sont levées

ATS Agence télégraphique suisse

Une mise à jour a permis de résoudre le problème technique survenu au centre de contrôle du trafic aérien Skyguide mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, le système dont les contrôleurs aériens ont besoin pour guider les avions à l'arrivée ne fonctionnait plus de manière fiable.

Une mise à jour a permis de rétablir les systèmes de tous les postes de travail touchés par le problème technique. Skyguide a ensuite pu lever les restrictions de capacité d'approche à l'aéroport de Zurich, a indiqué une porte-parole de Skyguide en fin de journée, à Keystone-ATS.

Mercredi matin, par mesure de précaution, le contrôleur aérien avait réduit la capacité d'approche de 30%, car les avions avec un retard important n'étaient pas affichés de manière fiable dans le système. Ce système aide les contrôleurs aériens à guider les appareils à l'arrivée, a expliqué Skyguide dans un communiqué.

«Pas de retards supplémentaires»

Les contrôleurs ont donc dû prendre en charge manuellement les vols concernés. Cette procédure, éprouvée, prend plus de temps, selon l'entreprise.

Il n'y a finalement eu «pratiquement pas de retards supplémentaires», a souligné le contrôleur du ciel. La capacité de l’aéroport de Zurich était de toute façon réduite en raison de la bise. Tant que celle-ci soufflera, les restrictions liées aux conditions météorologiques se poursuivront. Elles n’ont toutefois aucun lien avec l’incident technique, a déclaré Skyguide à Keystone-ATS.