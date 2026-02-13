DE
Un troisième indemne
Une avalanche au Tessin emporte deux skieurs

Deux skieurs ont perdu la vie vendredi dans une avalanche au Tessin, près d'Airolo. La coulée s'est déclenchée entre le Pizzo Centrale et le Pizzo Prevat peu avant 14h00. Une troisième personne s'en est sortie indemne.
Publié: 19:43 heures
Un helicoptere Airbus H145 D3 de la nouvelle flotte Rega, le 17 avril 2025. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Vendredi, trois skieurs ont été pris dans une avalanche au Tessin. Deux d'entre eux ont été tués alors que la troisième personne est sortie indemne. L'avalanche s'est produite près d'Airolo.

Selon les informations fournies par la police cantonale tessinoise, l'accident mortel s'est produit peu avant 14h00 entre le Pizzo Centrale et le Pizzo Prevat. Les secours de la Rega et du Secours Alpin Suisse (SAS) se sont précipités sur les lieux, mais n'ont pu que constater le décès de deux des personnes, dont l'identité n'a pas encore été officiellement confirmée.

