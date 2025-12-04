DE
Les six bons numéros trouvés
Un chanceux décroche une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Un joueur chanceux a remporté une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans à l'Eurodreams. Le gagnant a correctement deviné les six numéros tirés jeudi soir.
Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams, selon le tirage de jeudi (photo d'illustration).
Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a coché les six bons numéros 14, 15, 27, 32, 37 et 38, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté en France, l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

