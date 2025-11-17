DE
FR

Les six bons numéros cochés
Deux veinards décrochent une rente de cinq ans à l'Eurodreams

Deux chanceux ont remporté une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans à l'Eurodreams. Ils ont trouvé les six bons numéros, mais pas le numéro «dream». Le gros lot, une rente de 22'222 francs sur 30 ans, reste à gagner.
Publié: il y a 38 minutes
Partager
Écouter
Deux chanceux ont décroché une rente de 5 ans à l'Eurodreams.
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elles ont coché les six bons numéros 4, 8, 13, 18, 28 et 38, mais pas le numéro «dream» 4, a annoncé la Loterie romande.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream».

Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

