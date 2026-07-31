«Qui l'eût cru?» La paisible ville de Zurich est la ville la plus «sex-positive» d'Europe! Du moins par rapport à sa population. En chiffres absolus, Zurich occupe la troisième place dans un récent «indice de libido».

Sandra Casalini

Face à des métropoles comme Londres ou Paris, Zurich ressemble souvent à un paisible village. Elle ne possède pas non plus de quartier chaud aussi réputé — ou tristement célèbre — que le Quartier rouge d'Amsterdam. Pour autant, ses habitants ne manquent pas de piquant. C'est même tout l'inverse! D'après un «indice de libido» récemment publié par le site pour adultes Babestation, Zurich s'impose, proportionnellement à sa population, comme la ville la plus «chaude» du continent.

Cette étude a passé au cribles 20 grandes métropoles européennes. Elle prend en compte le nombre de sex-shops et de clubs libertins par habitant, mais aussi le volume de recherches en ligne pour des clubs de strip-tease, massages érotiques, services d'escorte, contenus pornographiques et applications de rencontre. Chaque cité s'est vue attribuer une note globale sur 100.

Amsterdam n'a qu'a bien se tenir

Sans étonnement majeur, Londres et Amsterdam s'emparent des premières places en chiffres absolus. Zurich se hisse toutefois sur la troisième marche du podium, reléguant Paris, capitale de l’amour et berceau du Moulin Rouge, au quatrième rang. Londres et Amsterdam se démarquent principalement par leurs requêtes sur Internet: avec plus de 3,7 millions de mots-clés saisis, la capitale britannique décroche la note maximale de 100 points. Amsterdam suit avec un score de 91 points pour un peu plus de 1,6 million de recherches.

Voici les dix villes les plus «hot» d'Europe Vingt villes européennes ont été testées en fonction du nombre de sex-shops et de clubs échangistes par habitant, ainsi que de la fréquence des recherches en ligne concernant les clubs de strip-tease, les massages érotiques, les services d'escortes, la pornographie et les applications de rencontre. Chaque ville a reçu un indice de libido allant de 0 à 100. Voici le top 10 en chiffres absolus: 1. Londres, 100 points 2. Amsterdam, 91 points 3. Zurich, 83 points 4. Paris, 80,2 points 5. Lisbonne, 62,6 points 6. Prague, 54,2 points 7. Dublin, 52,3 points 8. Madrid, 47,9 points 9. Oslo, 43,1 points 10. Stockholm, 32,1 points Vingt villes européennes ont été testées en fonction du nombre de sex-shops et de clubs échangistes par habitant, ainsi que de la fréquence des recherches en ligne concernant les clubs de strip-tease, les massages érotiques, les services d'escortes, la pornographie et les applications de rencontre. Chaque ville a reçu un indice de libido allant de 0 à 100. Voici le top 10 en chiffres absolus: 1. Londres, 100 points 2. Amsterdam, 91 points 3. Zurich, 83 points 4. Paris, 80,2 points 5. Lisbonne, 62,6 points 6. Prague, 54,2 points 7. Dublin, 52,3 points 8. Madrid, 47,9 points 9. Oslo, 43,1 points 10. Stockholm, 32,1 points Plus

Avec un peu plus de 910'000 recherches mensuelles liées au sexe, aux jouets intimes et aux services spécialisés, Zurich reste en retrait sur le web. En revanche, la cité limmatienne compte 13 clubs libertins pour un peu plus de 450'000 habitants, soit une proportion bien supérieure à celle d'Amsterdam, Londres, Paris ou Berlin. En comptant 2,93 établissements érotiques pour 100'000 habitants, la ville détient la plus forte densité d'Europe, à laquelle s'ajoutent douze sex-shops. L'ensemble garantit un score de 83 points à la seule ville suisse du classement «Horniness-Index».

Un résultat qui prend de court jusqu'aux auteurs de l'étude: «Zurich a la réputation d'être une ville sage et discrète, mais elle abrite plus de clubs libertins et de commerces spécialisés par habitant que n'importe quelle autre métropole européenne. Ceux qui pensent que la liberté sexuelle s'arrête à Amsterdam devraient revoir leur jugement sur la Suisse», souligne un porte-parole de Babestation.

Un rapport récent de l'ONU plaçait Zurich juste derrière Copenhague, Lisbonne et Vienne parmi les villes où l'on vit le mieux en Europe. Sur le terrain de l'épanouissement sexuel, la ville prend nettement l'avantage: Lisbonne pointe deux rangs derrière la cité suisse, tandis que Copenhague et Vienne ne figurent même pas dans le top 10.