DE
FR

Seule l'UDC devrait voter pour
Le National débat de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions»

L'initiative de l'UDC visant à limiter la population suisse à 10 millions d'ici 2050 est examinée par le National. Le texte, qui pourrait entraîner la fin des accords bilatéraux avec l'UE, fait face à une forte opposition.
Publié: 09:16 heures
Partager
Écouter
L'initiative menace l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE.
Photo: AFP

Le National entame lundi son examen de l'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions», qui réclame un contrôle strict de l'immigration. La Chambre du peuple devrait recommander le rejet du texte sans contre-projet.

A lire aussi
L'immigration inquiète de plus en plus les Suisses
Exclusif
Grand sondage
Inquiets, les Suisses exigent des actions concrètes contre l'immigration
L'initiative UDC pour limiter l'immigration a été déposée
«Pas de Suisse à 10 millions»
L'initiative UDC pour limiter l'immigration a été déposée

L'initiative demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions. Si besoin, Berne devrait résilier des traités internationaux, notamment l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE.

L'UDC devrait être la seule à soutenir le texte. Le Conseil fédéral et la majorité de la commission préparatoire le rejettent. Son acceptation nuirait à la prospérité et aux relations internationales de la Suisse. Elle entraînerait la dénonciation de l'accord sur la libre circulation des personnes ainsi que la fin des autres accords bilatéraux avec l'UE, du fait de la cause dite guillotine.

Débats sur deux jours

Cela mènerait à des conséquences dans différents domaines, notamment une aggravation de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou l'abandon de Schengen/Dublin, qui conduirait à une augmentation des demandes d'asile et menacerait la sécurité intérieure.

Une proposition de contre-projet direct prévoyant une clause de sauvegarde constitutionnelle ne devant pas mettre en péril l'accord sur la libre circulation des personnes devrait aussi être rejetée. Le contre-projet n'apporte rien car il reprend le plafond inapplicable de l'initiative sans proposer de mesures efficaces, estime la commission.

Les débats, agendés sur deux jours, lundi et jeudi, pourraient battre un record de longueur pour une initiative, a averti jeudi la présidente du National Maja Riniker (PLR/AG). 113 orateurs se sont inscrits, ce qui présage plus de onze heures de discussions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus