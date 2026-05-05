Comment vivra-t-on en Suisse en 2100? Le WSL explore cinq scénarios possibles, allant d'une société technologique verte à une élite dominante sur une population appauvrie. L'avenir reste incertain mais offre matière à réflexion.

ATS Agence télégraphique suisse

A quoi ressemblera la vie en Suisse en 2100? Les scientifiques de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) ont répondu à cette question en travaillant sur cinq scénarios d'anticipation. Ils ont aussi regardé l'impact de ces différents modèles sur le climat.

Rien ne peut être prédit avec certitude. «Le système est trop complexe, il y a trop de facteurs qui interagissent», explique la géographe Lena Gubler, cité dans le communiqué du WSL. Ceci n'a pas empêché les chercheurs d'élaborer les trajectoires possibles que la société suisse pourrait prendre d'ici à la fin du siècle. Cinq scénarios ont été retenus. Trois ressemblent à ceux sur lesquels s'appuie le Giec, le groupe d'experts intergouvernemental de l'ONU sur l'évolution du climat.

Des scénarios du Giec

Dans le premier scénario, l'économie et la société sont hautement technologiques et reposent sur des énergies renouvelables. Dans le deuxième, l'Etat et l'économie sont faibles et la société «se désagrège». Dans le troisième, la société est divisée et une petite élite s'oppose à une population globalement appauvrie.

Deux scénarios s'écartent de ceux du Giec. L'un décrit une Suisse qui a longtemps misé sur les énergies fossiles et qui fait face au prix élevé de l'énergie et à la dégradation de l'environnement. Enfin, la dernière anticipation mise sur une société qui privilégie le bien-être et place la réussite économique au second rang.

Un outil de réflexion

«Aucun de nos scénarios n'est plus probable qu'un autre», relève Lena Gubler. Ces modèles doivent être considérés comme «une base de discussion». Ils permettent d'évaluer différentes décisions et leurs effets à long terme.

Pour les scientifiques du WSL, il est important d'avoir une idée des trajectoires possibles que pourrait prendre la société suisse. L'évolution de la vie sociale, économique et politique a une influence notamment la consommation de ressources, la dérive climatique et les besoins en infrastructures, note l'institut.

Une société peut se transformer grandement en l'espace de 74 ans. Le WSL rappelle qu'en 1952, en Suisse, «le droit de vote des femmes était encore loin», la radio était le média de masse, le premier ordinateur d'Europe était mis au point à l'EPFZ et le pays comptait «moins de cinq millions» d'habitants.