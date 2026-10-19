Un Allemand de 27 ans est décédé après une altercation à Tuggen (SZ) dans la nuit du 17 au 18 octobre. Un Suisse de 42 ans a été arrêté. Une enquête est en cours.

Un jeune Allemand meurt après une violente altercation à Tuggen

Un jeune Allemand meurt après une violente altercation à Tuggen

Un Suisse de 42 ans interpellé

ATS Agence télégraphique suisse

Un Allemand de 27 ans a succombé à ses blessures à la suite d'une altercation à Tuggen (SZ). La police a interpellé un Suisse de 42 ans, a-t-elle annoncé lundi.

Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. La victime a subi de graves blessures au cours de la bagarre. Après avoir reçu les premiers soins prodigués par les secours, l'Allemand a été héliporté à l'hôpital, où il est décédé.

Dimanche soir, la police cantonale a arrêté un Suisse de 42 ans. Le parquet a ouvert une enquête. Les circonstances exactes ainsi que le déroulement des faits font l'objet de l'enquête en cours.