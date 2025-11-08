Asmin, 13 ans, est subitement décédée lors d'un match de football à Schaffhouse. Ses parents, impuissants, étaient présents en tant que spectateurs. Sa famille s'est confiée à Blick sur cette tragique perte.

A 13 ans, elle s'effondre sous le regard de ses proches impuissants

1/7 Ileyda Kaya tient dans ses mains une photo de sa défunte sœur Asmin. «Elle était tout pour moi.» Photo: Ralph Donghi

Ralph Donghi

Au bord des larmes, Ileyda Kaya tient dans ses mains une photo de sa sœur Asmin. «Elle était tout pour moi. Ma sœur. Ma meilleure amie. Mon trésor, comme je l'appelais toujours», dit-elle, effondrée. «Maintenant, elle n'est plus là.»

Asmin Kaya s'est subitement effondrée lors d'un match de football à Schaffhouse. Elle est décédée peu après sur le terrain. Ses parents étaient présents et ont assisté à la scène. «Elle est morte dans mes bras», souffle sa mère.

Une équipe féminine

C'est la première fois que cette famille éprouvée parle de ce tragique évènement. Le samedi 25 octobre 2025, Asmin, qui avait contribué à instaurer une équipe féminine à Schaffhouse il y a deux ans, joue à 16h15 avec son équipe contre le FC Volketswil. Elles mènent rapidement 6 à 1.

«Asmin a joué en défense», explique sa sœur Ileyda. Le jeu devait durer quatre fois 20 minutes. «Malheureusement, je n'ai pas assisté au match ce jour-là.» Sa mère prend le relai pour raconter cette terrible journée. «Asmin ne se sentait pas très bien pendant le match, elle avait des nausées», se souvient-elle. Sa fille est sortie du terrain un moment, a bu quelque chose de sucré, puis a continué à jouer. «Après environ trois minutes, dans le deuxième quart du match, elle est sortie et a un peu vomi.»

«Maman, je ne me sens pas bien»

«Mon mari et moi nous sommes tout de suite occupés d'elle», raconte sa mère. «Mais Asmin s'est ensuite effondrée.» Sa fille lui aurait alors dit «Maman, je ne me sens pas bien du tout.»

Les secours ont tout tenté pour réanimer Asmin. «Nous avons assisté au massage cardiaque qui lui a été prodigué. Mais tout cela n'a servi à rien», poursuit sa mère. «Asmin est morte là où elle aimait être le plus: sur un terrain de football.»

Une scène choquante

Les proches, les footballeuses et toutes les personnes présentes dans ce stade n'arrivent pas à croire ce qui vient de se passer. «C'était vraiment terrible», dit sa mère. «Nous avons pu dire au revoir à Asmin plus tard», ajoute-t-elle.

La sœur d'Asmin est rapidement informée de la situation et se précipite sur place. «Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ne soit plus là», dit-elle.

«Arrêt cardiaque soudain»

La famille suisse d'origine turque affirme à Blick qu'Asmin est morte «d'un arrêt cardiaque soudain». «Maintenant, nous savons que cela peut arriver à tout le monde. A tout âge», dit sa mère. Les autres précisions médicales entourant sa mort ne sont pas connues.

Sa mère en est convaincue, «Asmin est désormais un ange au paradis. Et je me réjouis déjà de la revoir un jour.» Son père pleure en silence. Ileyda sort des photos d'elle avec sa petite soeur. «Asmin était si joyeuse, intelligente et serviable», dit-elle. Asmin a d'abord essayé le volley-ball et le patinage artistique, «mais jouer au football était sa passion», dit sa sœur. «Grâce à elle, nous avons à Schaffhouse quatre équipes de filles avec environ 40 footballeuses.»

1000 personnes font leurs adieux

Il y a encore deux semaines, toute la famille était en vacances à Nice. «C'était un moment tellement agréable», disent-ils. Ces moments de bonheur semblent à présent si lointains. Mardi dernier, Asmin a été inhumée au cimetière. «Il y avait environ 1000 personnes», raconte sa mère, encore accablée. «La solidarité a été énorme, de tous les côtés.»

Ileyda conclut avec une profonde tristesse: «Je ne pourrai plus jamais me promener avec ma sœur dans ma voiture et écouter de la musique avec elle. C'est ce qui va me manquer le plus. Asmin était tout simplement trop bonne pour ce monde.»