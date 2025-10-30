Un jeune joueur de cricket australien de 17 ans, Ben Austin, est décédé jeudi après avoir été frappé au cou par une balle lors d'un entraînement à Melbourne. Cet incident tragique rappelle la mort de Phillip Hughes en 2014.

Abattu par une balle de cricket, il meurt à 17 ans

Des personnes déposent des fleurs en mémoire de Ben Austin, décédé à Melbourne le 30 octobre 2025. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un joueur australien de cricket âgé de 17 ans est mort jeudi après avoir été atteint par une balle, a annoncé sa famille dans un communiqué, un incident rare pour ce sport.

Ben Austin, qui portait un casque, a été heurté mardi au cou alors qu'il se trouvait face à un lanceur automatique de balle, en amont d'un match de Twenty20 – une forme de cricket – à Melbourne, dans le sud-est du pays océanien. Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique, avant de décéder jeudi matin, a indiqué son père Jace Austin dans un communiqué, faisant part d'une «tragédie».

Austin était considéré comme un lanceur et un batteur prometteur. Son club, le Ferntree Gully Cricket, voyait en lui une «étoile du cricket». Les morts en cricket sont rares. Le décès le plus marquant de ces dernières années remonte à 2014, lorsque l'international australien Phillip Hughes a été atteint par une balle, lui aussi au niveau du cou, lors d'un match.