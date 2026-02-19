DE
Coûts de la santé trop élevés
L'idée d'un rabais sur les médicaments les plus vendus fait son chemin

Le Conseil fédéral lance une consultation pour réduire les coûts des médicaments les plus vendus. De tels rabais pourraient dégager 350 millions d'économies par an.
Publié: 10:39 heures
Le Parlement souhaite maîtriser la hausse des coûts des médicaments.(Image d'illustration)
Le Parlement souhaite lutter contre l'augmentation constante des coûts de la santé en accordant des rabais sur les médicaments les plus vendus. Le Conseil fédéral soumet désormais cette mesure à la discussion.

Le Parlement a approuvé un paquet de mesures visant à réduire les coûts de la santé il y a près d'un an, dont font partie les rabais de quantité. Le Conseil fédéral a annoncé jeudi avoir ouvert la procédure de consultation sur les modifications d'ordonnance correspondantes.

Objectif d'économies

Sur les plus de 3000 médicaments figurant sur la liste des spécialités, les 80 à 100 médicaments les plus vendus génèrent plus d'un tiers des coûts des médicaments pris en charge par l'assurance de base, selon le Conseil fédéral. Cela correspond à trois milliards de francs.

Ces rabais devraient permettre d'économiser 350 millions de francs par an, sans nuire à l'approvisionnement en médicaments. La délivrance de génériques et de biosimilaires moins coûteux devrait aussi être encouragée.

