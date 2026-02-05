DE
Ramenez-le en pharmacie
Si vous prenez du Similasan pour dormir, faites attention

Un risque de verre détecté pousse Similasan à rappeler un lot de globules pour troubles du sommeil. La Confédération demande aux clients de retourner les produits concernés immédiatement.
Publié: il y a 30 minutes
1/2
Les personnes en possession d'un emballage de Similasan Troubles du Sommeil Globules, 15g portant le numéro de lot 17911 doivent le ramener au point d'achat (photo prétexte).
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En accord avec Swissmedic, le fabricant argovien de médicaments homéopathiques Similasan a retiré préventivement du marché le lot 17911 de Similasan Troubles du Sommeil Globules, 15g. Les contrôles de qualité ont révélé la possible présence de verre dans ce lot.

Les personnes qui possèdent un emballage doivent le retourner au point d'achat (cabinet médical, pharmacie ou droguerie), indique vendredi la Confédération dans un communiqué. Bien qu'aucune contamination n'ait été constatée à l'heure actuelle, un tel incident ne peut pas être exclu avec certitude.

