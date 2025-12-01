DE
FR

Résolution améliorée
Grâce à une percée suisse, le cerveau pourra être mieux cartographié

Une nouvelle technique de cartographie du tissu cérébral utilisant les rayons X a été développée à l'Institut Paul Scherrer. Cette avancée permettra une meilleure compréhension de l'architecture complexe du cerveau à une résolution sans précédent.
Publié: 12:36 heures
Un mm3 de tissu cérébral contient quelque 100'000 neurones, connectés entre eux par environ 700 mo de synapses et 4 km de «câblage».
Photo: INGO WAGNER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'architecture du cerveau va pouvoir être mieux comprise grâce à une nouvelle technique de cartographie du tissu cérébral, indique lundi l'Institut Paul Scherrer (PSI). Les rayons X, une technique non destructive, sont utilisés.

Cette percée a été réalisée par des scientifiques à la Source de Lumière Suisse SLS, qui ont réussi à cartographier en 3D un échantillon de tissu cérébral à une résolution sans précédent, détaille le PSI. Il s'agit d'une victoire sur un obstacle technologique qui a longtemps limité l’usage des rayons X pour de telles études.

Cela ouvre la voie à l’imagerie à haute résolution d’échantillons de cerveau beaucoup plus grands et, par là-même, à une nouvelle compréhension de son architecture complexe. L’étude, qui résulte d’une collaboration entre le PSI et le Francis Crick Institute au Royaume-Uni, vient de paraître dans Nature Methods.

