Le bien-être physique des Suisses s'est détérioré ces cinq dernières années, selon une étude de Sotomo. Seuls 11% de la population se sentent en très bonne santé, contre 22% en 2020. La tendance est particulièrement marquée chez les jeunes adultes.

Seuls 11% de la population suisse se sentent en très bonne santé, marquant une dégradation flagrante ces cinq dernières années. Photo: Westend61

ATS Agence télégraphique suisse

Le sentiment de bien-être physique des Suisses s'est dégradé ces cinq dernières années: seuls 11% de la population se sentent en très bonne santé, selon une étude. En 2020, ce chiffre était deux fois plus élevé.

Selon l'étude sur la santé publiée jeudi par l'institut de recherche Sotomo, la tendance négative est la plus marquée chez les jeunes adultes. La perception de la santé de la population en âge de travailler s'est détériorée, alors que la proportion de personnes âgées – et donc plus souvent atteintes dans leur santé – augmente en raison de l'évolution démographique.

La part des personnes souffrant de problèmes de santé a légèrement augmenté, selon le relevé du milieu de l'année: 38% des personnes interrogées se sentent soit malades, soit en mauvaise santé, un niveau record depuis 2020.

Epuisement largement répandu

La part des personnes qui se sont souvent senties mal est restée stable. Un peu plus d'un tiers des personnes interrogées ont indiqué avoir été effectivement malades, une valeur similaire à celle des deux années précédentes. Le nombre moyen de jours de maladie par personne est également resté inchangé à 4,6 jours par an.

Plus des deux tiers, soit 69%, ont dû lutter contre l'épuisement et la fatigue. 49% se sont plaints de douleurs et 41% de stress.

La Suisse dort mal

Pour la première fois, Sotomo a examiné le sommeil de plus près. L'enquête constate que seul un cinquième de la population est exempt de problèmes de sommeil réguliers. Là encore, les jeunes sont particulièrement concernés: près de la moitié des 18-35 ans déclarent ne pas se réveiller reposés, contre 17 % des plus de 65 ans.

Sotomo a réalisé l'étude sur mandat de la caisse-maladie CSS et a collecté les données entre le 4 et le 25 juin. L'institut de recherche a utilisé les données de quelque 2800 personnes des trois régions linguistiques.